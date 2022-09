Jeździeckie zawody towarzyskie. To warto zobaczyć!

W niedzielę, 18 września, w Fundacji Końskie Zdrowie przy ul. Okólnik odbędą się Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody. To kolejne z wydarzeń związane z obchodami 30-lecia działalności fundacji.

Podczas zawodów, które rozpoczną się o godz. 10, rozegranych zostanie pięć konkursów, od wysokości 50 cm do widowiskowej sztafety Mały Koń (skoki do 50cm ) – Duży Koń (skoki do 90 cm). Wstęp na zawody wolny.

- Liczymy na liczny udział publiczności. Jest to wyjątkowy, elegancki i widowiskowy sport i wierzymy, że pasja jeździecka jest najzdrowszym uzależnieniem. Od 1992 roku promujemy hipoterapię, hipoterapeutyczną jazdę konną oraz szkolimy nowe pokolenia jeźdźców, promujemy różne aktywności na świeżym powietrzu i pokazujemy jak bogate w emocje i sukcesy nie tylko sportowe może być życie stajenne – informuje Ewa Obrycka-Błaut, prezes Zarządu Fundacji Końskie Zdrowie. - Dodać trzeba także, że dzięki strategicznemu wsparciu pana Ariela Zubiela z firmy WAITW dla publiczności będą dostępne różne atrakcje, dzięki udziałowi pozostałych sponsorów: DRE Drzwi, Eggersmann Poland, Awangarda sc, EPWiK, You & Your Horse, Sand Valley Golf Resort, Jarpol, Horse Universe i Końska Cukierenka – mamy wyjątkową pulę atrakcyjnych nagród i wyróżnień, a dla koni kosze pełne jabłek.

Zawody odbywają się pod patronatem: senatora RP Jerzego Wcisły, Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga, Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Patronat medialny nad zawodami objęła Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl