Joga, Tabata, Aqua Fitness i wiele innych zajęć

Choć wiosny teoretycznie jeszcze nie ma to nadszedł już czas, aby wybudzić się po zimowym lenistwie i aktywnie przygotować do cieplejszych dni. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje różnorodne ćwiczenia zarówno dla osób młodszych, w średnim wieku, jak i seniorów.

Za oknem nadal chłodno, a na sali gimnastycznej albo na basenie panuje wciąż taka sama temperatura i nie ma wiatru ani deszczu. Warto więc w tym czasie skorzystać z zajęć w obiektach sportowych. Kolejny rok organizowana jest akcja Aktywuj się z MOSiR-em, w ramach której można uczestniczyć w różnych formach ćwiczeń.

- Z roku na rok staramy się dopasować jak najlepiej naszą ofertę do potrzeb elblążan – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy MOSiR. – Niemalże codziennie mamy różne propozycje dla osób aktywnych. A jest w czym wybierać, bo są zajęcia w wodzie w obu elbląskich basenach czy ćwiczenia w sali fitness na terenie lodowiska, takie jak: Joga, Zumba, Fit Camp czy Gimnastyka dla seniora.

Tygodniowy rozkład zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em:

poniedziałek:

– 9.15 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

– 12.00 – Gimnastyka dla seniora w sali fitness w budynku lodowiska

– 20.00 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

wtorek:

– 18.00 – Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych

– 19.00 – Joga w sali fitness w budynku lodowiska

– 20.00 – Aqua Fitness w CRW Dolinka

– 20.15 – Zumba w sali fitness w budynku lodowiska

środa:

– 9.15 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

– 20.00 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

czwartek:

– 19.00 – Fit Camp (Tabata) w sali fitness w budynku lodowiska

– 20.00 – Aqua Fitness w CRW Dolinka

piątek:

– 19.00 – Zumba w sali fitness w budynku lodowiska

– 20.00 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

sobota:

– 11.00 – Aerobik w wodzie dla seniora w Krytej Pływalni

– 12.00 – Aerobik w wodzie dla seniora w Krytej Pływalni

– 16.30 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni

Gimnastyka dla seniora poniedziałek godz. 12.00 (sala fitness – lodowisko)

Są to zajęcia ogólnorozwojowe skierowane do osób trochę starszych. Ich celem jest poprawa sprawności oraz zwiększenie świadomości ciała. Zajęcia o umiarkowanej intensywności prowadzą do wzmocnienia mięśni, trzymania prawidłowej postawy tak, aby zmniejszyć dolegliwości bólowe. Gimnastykę dla seniora prowadzi Agata Derebecka. Koszt uczestnictwa w zajęciach to 8 zł.

Joga – wtorek godz. 19 (sala fitness – lodowisko)

Vinyasa Yoga jest prowadzona jest przez Agatę Derebecką. Przeznaczona jest dla wszystkich osób, ale każda z nich ćwiczy według swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Jest to energetyczna forma jogi, podczas której płynnie przechodzi się między pozycjami. Dzięki jodze stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. Ponadto polepsza się nasza równowaga zarówno psychiczna, jak i fizyczna.

Zumba – wtorek godz. 20.15 i piątek godz. 19.00 (sala fitness – lodowisko)

Na format zajęć składają się szybkie i wolne rytmy. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio (trening aerobowy) są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki, w szczególności w takich rejonach jak: pośladki, nogi, ramiona, dolne partie pleców czy brzuch. Zajęcia prowadzi Marcin Wierzbicki.





Fit Camp – czwartek godz. 19.00 (sala fitness – lodowisko)

Zajęcia Fit Camp oparte są na zasadach treningu Tabata, czyli tzw. interwały. Łączy się tu ćwiczenia w taki sposób, aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Trening ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek. Prowadzi to do maksymalnej stymulacji mięśni całego ciała oraz do silnego pobudzenia spalania tkanki tłuszczowej. Zajęcia prowadzi Anna Woronowicz.

Koszt uczestnictwa w zajęciach Jogi, Fit Camp i Zumby to każdorazowo 10 zł od osoby. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska.

Nauka jazdy na łyżwach we wtorek godz. 18.00 (Lodowisko Helena)

Zajęcia na lodowisku dostosowywane są do wieku oraz możliwości poszczególnych uczestników szkółki, a treningi zostaną podzielone tematycznie. Dodatkowo, najmłodszym uczestnikom zajęć, z pomocą przyjdą specjalne pingwiny, dzięki którym mogą stawiać pierwsze kroki na lodzie. Nauka jazdy na łyżwach to zajęcia dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z łyżwami lub chcą się doszkolić. Cotygodniowe treningi poprowadzi Ewa Konarzewska, trenerka łyżwiarstwa. Koszt uczestnictwa w zajęciach to: 11 zł bilet ulgowy i 14 zł bilet normalny.

Aqua Fitness – od poniedziałku do soboty

To wspaniała forma treningu całego ciała, który zmierza do osiągnięcia dobrego samopoczucia oaz maksymalnej sprawności fizycznej. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości, gustu i oczekiwań uczestników. Zajęcia odbywają się zarówno w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, jak i w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki 25.

W Krytej Pływalni poranne zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 9.15, wieczorne w poniedziałki, środy i piątki o godz. 20.00 oraz sobotę o godz. 16.30. Pojedyncze wejście to koszt 20 zł, natomiast karnety można kupić w cenie 70 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 100 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 20.00 oraz w soboty o godz. 9.00. UWAGA – PROMOCJA! Obniżamy ceny karnetów! Pojedyncze wejście to koszt 25 zł, natomiast karnety można kupić w obniżonej cenie – 80 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 130 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

Aerobik w wodzie dla seniorów – sobota godz. 11.00 i 12.00 (Kryta Pływalnia)

To druga z propozycji zajęć na basenie i zarazem druga skierowana specjalnie do seniorów. W ramach zajęć wykonywany jest szereg ćwiczeń specjalnie przygotowanych dla tej grupy wiekowej. Łączą one w sobie gimnastykę korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Dodatkowo jest to świetna metoda na bezbolesne i skuteczne usprawnianie poszczególnych części ciała po różnego rodzaju kontuzjach czy operacjach. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię. Cena biletu wynosi 8 zł i obejmuje 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania dowolnego.

Więcej informacji na stronie: mosir.elblag.eu oraz pod numerem: 55 625 30 00.