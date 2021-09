Judocy w Ataku

4 października we włoskiej Ferrarze rozpoczną się Europejskich Igrzyska Osób z zespołem Downa. Elbląg na tych zawodach będzie reprezentował judoka IKS Atak Adam Wiśniewski. Poszliśmy sprawdzić jak trenuje przed zawodami. Zobacz zdjęcia.

Sekcja judo IKS Atak w Hali Sportowo – Widowiskowej . Judocy z elbląskich klubów mają tam salę przeznaczoną specjalnie do judo.

Otwieramy drzwi... Na sali trwa właśnie trening rzutów. - Judo zawodników z niepełnosprawnościami nie różni się zbytnio od klasycznego judo. Co nie oznacza, że do każdego zawodnika nie trzeba podejść indywidualnie. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione są niektóre techniki – wyjaśnia Paulina Dąbrowska, trenerka judo.

- Łapiesz, przewracasz i przytrzymujesz przeciwnika. Musisz go trzymać i nie dać mu uciec – tymczasem trener Michał Dąbrowski [zbieżność nazwisk trenerów przypadkowa] tłumaczy najprościej tajniki kolejnej techniki.

I tak aż do perfekcji. Wystarczy popatrzeć na wyniki tegorocznych Mistrzostw Polski: Złote medale zdobyli: Michał Bryl, Adam Wiśniewski, Rafał Topolski, Daniel Dawid. Srebrne medale wywalczyli: Weronika Fercho, Anna Rybicka, Maria Mierzwińska, Agnieszka Strąk, Michał Warno, Mirosław Kostka, Mateusz Bielecki, Michał Weroński, Konrad Szumski. Brązowy medal zdobyła Emilka Wierzbicka, a na czwartej pozycji turniej zakończył Marcin Liszcz. Drużynowo elblążanie zajęli trzecie miejsce. Rok wcześniej było 12 medali: pięć złotych, cztery srebrne, dwa brązowe i dwa piąte miejsca. W klasyfikacji drużynowej od wielu lat IKS ATAK utrzymuje się w czołówce najlepszych w Polsce. Warto też wspomnieć o sukcesach międzynarodowych: Marcin Liszcz jest srebrnym medalistą Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 r. natomiast, na mistrzostwach Europy w ID Judo, które odbyły się w Kolonii w 2019 r.: złoto zdobyli Michał Bryl i Marcin Liszcz, srebro przypadło Annie Rybickiej, a Adam Wiśniewski i Mirosław Kostka wywalczyli brąz w swoich wagach.

Wracamy na salę przy ul. Grunwaldzkiej. Przy okazji wyjaśnia się dlaczego judogi zawodników są białe, albo niebieskie. - Tradycyjnym kolorem judogi jest biały. Japończycy bardzo długo opierali się wprowadzeniu koloru. Niebieskie judogi wprowadzono głównie po to, żeby ułatwić kibicom rozróżnienie zawodników. Ale do egzaminów na kolejne stopnie i rozdanie medali zawodnik musi wyjść w tradycyjnej białej judodze – wyjaśnia Michał Dąbrowski.

Obecnie w sekcji judo IKS Atak regularnie trenuje około 30 zawodników, w różnym wieku z różnymi niepełnosprawnościami i na różnym poziomie zaawansowania (- Najstarsza zawodniczka ma 36 lat, najmłodsza judoczka – 14 – zdradza Paulina Dąbrowska). Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.

Sekcja powstała na bazie nieistniejącego już klubu Sakura. Pierwszymi trenerkami w Ataku były Ada Romanowska, następnie Kasia Wanatowska. Obecnie zawodnicy trenują i odnoszą sukcesy pod okiem Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego. - Judo uczy, wychowuje i rozwija, a dla naszych zawodników to przede wszystkim walka z samym sobą, pokonywanie własnych ograniczeń i słabości, przekraczanie barier, które wydają się nie do przekroczenia, ale i sport. Brzmi górnolotnie, ale widać co sport daje naszym zawodnikom. Pamiętam jak na pierwszych wyjazdach bałam się czy sobie poradzimy, Tymczasem... każdy wyjazd to poważne sportowe wydarzenie i niezapomniane sportowe emocje, które uczą także nas trenerów– mówi Paulina Dąbrowska.

- Niektórzy judocy treningi zaczynają od siedzenia w kącie. Potrzebują czasu, żeby wyjść na matę, pierwsze ćwiczenia wykonują sami, muszą przełamać się do zajęć w parach. A potem... Nabierają pewności siebie. Medali nikt im na piękne oczy nie dał. Musieli je sobie wywalczyć – dodaje Michał Dąbrowski.

Paulina Dąbrowska pierwszy raz na tatami stanęła, gdy miała pięć lat w UKS Shizoku Ostróda. Pojawiły się medale na mistrzostwach Polski i Akademickich Mistrzostwach Polski. Po ukończeniu studiów na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Paulina Dąbrowska przyjechała do Elbląga i po kilku latach trafia do Ataku.

Michał Dąbrowski do judo trafił w elbląskim Technikum Mechanicznym – Pierwsze kroki stawiałem w UKS „Wilki” u trenera Leszka Wilka. Trochę za późno trafiłem do tego sportu, aby móc mówić o jakiś wymiernych sukcesach. Ale judo zawładnęło moim całym życiem – mówi trener.

Przed judokami Europejskie Igrzyska Osób z Zespołem Downa we włoskiej Ferrerze. Ze względu na koszty w reprezentacji Polski znalazł się tylko jeden przedstawiciel Ataku – Adam Wiśniewski, który na zawody pojedzie z Pauliną Dąbrowską. - Cała drużyna bardzo wspiera Adama i mocno trzyma za niego kciuki! Sukces jednego z nas jest sukcesem całej drużyny- mówią zawodnicy.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które chcą rozpocząć swoją przygodę z judo trenerzy serdecznie zapraszają na treningi w każdy czwartek o godzinie 16:00 w sali judo w Hali Sportowo Widowiskowej.