Julia Piasecka z brązem Mistrzostw Świata Juniorów!

Wielki sukces elbląskiego sportu! Julia Piasecka stanęła na podium Mistrzostw Świata Juniorów w sprincie kajakowym, wieńcząc udany weekend medalowym akcentem.

Mistrzostwa Świata Juniorów w sprincie kajakowym reprezentacja Polski zakończyła efektownym akcentem. Biało-Czerwoni wywalczyli brązowy medal w rywalizacji mikstów na dystansie 5000 metrów. W skład naszej osady weszła reprezentantka klubu Silvant Kajak Elbląg, Julia Piasecka wraz z Adamem Kuścińskim z Admiry Gorzów Wielkopolski.

Polska dwójka spisała się wspaniale, wpadając na metę z czasem 24:32.00 minuty. Do triumfatorów z Danii Polacy stracili zaledwie 14,14 sekundy. Srebro wywalczyła osada brytyjska.

Warto podkreślić, że był to niezwykle pracowity i udany weekend dla elblążanki. W sobotę (4 lipca) Julia Piasecka rywalizowała w finale A na dystansie 500 metrów. Po zaciętym boju nasza kajakarka zajęła wysokie, piąte miejsce z czasem 1:59.16 minuty, tracąc ledwie 1,81 sekundy do zwyciężczyni, Jacqueline Kennedy z Nowej Zelandii. Srebro przypadło Włoszce Anastasii Isabelli, a brąz Węgierce Lilli Gazdag.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej, w piątek (3 lipca), Julia Piasecka otarła się o podium, zajmując czwartą lokatę w wyścigu na 1000 metrów. Medal w mikście jest więc w pełni zasłużoną nagrodą za jej świetną postawę podczas całego czempionatu.