Juniorzy Truso awansowali do 1/16 mistrzostw Polski

fot. nadesłane

Piłkarze ręczni Energi MKS Truso Elbląg, podobnie jak ich koleżanki, awansowali do 1/16 finału mistrzostw Polski juniorów. Podopiecznym Grzegorza Czapli udało się to, po pokonaniu we własnej hali Szczypiorniaka Olsztyn 29:23.

Juniorzy Energi MKS Truso rywalizowali w województwie warmińsko-mazurskim w swojej kategorii wiekowej z zaledwie dwiema drużynami i by móc dalej walczyć musieli pokonać KS Szczypiorniaka Olsztyn. Elbląska drużyna nie była w uprzywilejowanej pozycji, bowiem w jej składzie są praktycznie samo juniorzy młodsi. W meczu barażowym z olsztynianami zespół wzmocnili zawodnicy, którzy trenują w Szkołach Mistrzostwa Sportowego: Jakub Waśkiewicz, Krystian Pawelec i Kacper Wocial (wszyscy z SMS Kwidzyn) oraz Nikodem Dyas z SMS Kielce. Wynik starcia ze Szczypiorniakiem otworzył Jakub Waśkiewicz, a na 2:0 podwyższył Kacper Wocial. W kolejnych akcjach skuteczny był Michał Łucyn i w 9. min. Truso prowadziło 5:3. Olsztynianom udało się doprowadzić do wyrównania po 5 i jak się później okazało był to pierwszy i zarazem ostatni remis w tym meczu. Elblążanie byli skuteczniejsi od rywali, aczkolwiek także nie ustrzegli się pomyłek, m.in. nie wykorzystali dwóch rzutów karnych. Mimo to utrzymywali przewagę, a po trzech golach z rzędu, prowadzili 13:9. Do końca pierwszej połowy przyjezdnym udało się odrobić jedno trafienie i zespoły zeszły na przerwę przy wyniku 14:11. Po zmianie stron znów skuteczny był Michał Łucyk, który zdobył trzy z rzędu bramki dla Truso. Olsztynianie próbowali złapać kontakt, jednak elblążanie grali nieźle w obronie i kontrolowali wynik. Od 46. do 50. minuty gospodarze zanotowali cztery bramki z rzędy i już w zasadzie rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść. Po golu Sebastiana Chodzińskiego, elblążanie odskoczyli na najwyższe, bo ośmiobramkowe prowadzenie (26:18). Do końca meczu bramki padały praktycznie naprzemiennie. Truso pokonało Szczypiorniaka 29:23 i zameldowało się w 1/16 finału mistrzostw Polski. Energa MKS Truso Elbląg - KS Szczypiorniak Olsztyn 29:23 (14:11) Truso: Dyas - Łucyn 8, Waśkiewicz 7, Wocial 7, Chodziński S. 3, Boenig 2, Wielesik 1, Chodziński Sz. 1, Szkolak, Bieliński, Grudziąż, Wojciechowski, Rydelek, Pawelec, Kwiatkowski. W dniach 12-14 stycznia 2024 roku elblążanie udadzą się do Bydgoszczy, gdzie rozegrają 1/16 mistrzostw Polski juniorów.

Anna Dembińska