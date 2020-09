Kajakarskie święto na rzece

Prawie 150 młodych kajakarzy wystartowało w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Kajakach, które odbyły się w sobotę na rzece Elbląg. Wśród najlepszych nie zabrakło również zawodników z naszego miasta.

Od godziny 11: na rzece Elbląg rozpoczęło się sportowe święto kajaków i kanadyjek. Na to wydarzenie przyjechali do Elbląga zawodnicy z 15 klubów z województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

– To nietypowe, że tego rodzaju zawody odbywają się w Elblągu – mówi Agnieszka Banaś, organizatorka imprezy, trenerka UKS Silvant Kajak Elbląg. – Pomysł na tę imprezę przyszedł z Polskiego Związku Kajakowego. Nasz klub został doceniony, ponieważ od kilku lat systematycznie podnosi swoją rangę. Potrafimy zdobywać coraz więcej punktów i medali. Można powiedzieć, że Silvant jest w trójce najlepszych klubów w kraju, porównywany do klubów z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania – opowiada.

Młodzi zawodnicy wystartowali w kilku kategoriach, ale w każdej konkurencji dystans był identyczny. Dlaczego akurat 2000 metrów? – To ze względu na możliwości wydolnościowe młodzików i ich wytrzymałość – wyjaśnia Agnieszka Banaś. Dla każdego uczestnika dystans nie okazał się problemem, ale niektórzy poradzili sobie z nim zdecydowanie lepiej. A wynik był tutaj równie ważny co udział i smak sportowej rywalizacji. – Polska jest podzielona na 5 stref i każde zawody odbywają się w poszczególnych strefach. Na tych zawodach młodzicy zdobywają punkty. A to przekłada się na pieniądze dla klubów – dodaje.

Przed startem głównych biegów organizatorzy zaprosili do sportowej zabawy kibiców. Na rzekę wypłynęło 17 rodzinnych osad. W składzie każdej osady był rodzic z dzieckiem, a uczestnicy wówczas ścigali się do mostu dolnego. Po chwili zgromadzeni na moście górnym i Bulwarze fani sportów wodnych mogli podziwiać pokaz siły kajakarzy. Czteroosobowa osada z naszego miasta efektownie pociągnęła narciarza wodnego przez 150 metrów. W międzyczasie można było również skorzystać z ergometrów kajakarskich i poćwiczyć umiejętności wiosłowania.

Prawdziwe zawody wystartowały jednak później i od razu rozpoczęły się większe emocje. Pływano na kajakach, na kanadyjkach, pojedynczo lub w kilka osób. Swoje umiejętności pokazali sportowcy z elbląskiego Silvanta i PKS Korona. W kategorii K1 drugie miejsce zajęła Julia Kot, natomiast w kategorii C1 drugie i trzecie miejsce przypadło Patrykowi Stasiełowiczowi i Janowi Brykalskiemu. Mikołaj Kot zajął trzecią pozycję w wyścigu K1. W K2 srebrne medale dla Mikołaja Kota i Krzysztofa Kulmy. Natomiast w K4 Kacper Hołody, Dominik Dulko, Krzysztof Kulma i Mateusz Romanowski zajęli drugie miejsce. Jedyny złoty medal kajakarzy z Elbląga wywalczyła osada PKS Korony w C2, która w składzie Patryk Stasiełowicz i Hubert Kreczman okazała się najlepsza. - Dzisiaj zdobyliśmy trochę medali, zawodnicy mnie miło zaskoczyli – mówi Agnieszka Banaś. W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się ekipa UKS Dojlidy Białystok.

Rezultaty:

K1 młodziczek

1. Dominika Zimnoch (UKS Dojlidy Białystok), 2. Julia Kot (UKS Silvant Elbląg), 3. Alicja Kumor (UKS Koszałek Opałek)

C1 młodzików,

1. Maciej Suprun (UKS Dojlidy Białystok), 2. Patryk Stasiełowicz (PKS Korona Elbląg), 3. Jan Brykalski (PKS Korona Elbląg)

K1 młodzików

1. Dawid Gieroba (Fala Lublin), 2. Franciszek Mularczyk (WTW Warszawa), 3. Mikołaj Kot (UKS Silvant Elbląg)

C2 młodziczek

1. Zuzanna Charabin, Sylwia Staniszewska (Cresovia Białystok),

2. Liliana Mątwicka, Nikoletta Rzanca (OKSW Olsztyn)

3. Wiktoria Sobieska, Karolina Szczepaniak (Poncio Lidzbark Warmiński)

K2 młodzików

1. Michał Zieliński, Dawid Gieroba (Fala Lublin)

2. Mikołaj Kot, Krzysztof Kulma (UKS Silvant Elbląg)

3. Nicolo Rossi, Jakub Minczyk (UKS Koszałek Opałek)

C2 młodzików

1. Patryk Stasiełowicz, Hubert Kreczman (PKS Korona Elbląg)

2. Maciej Suprun, Bartosz Nowak (UKS Dojlidy Białystok)

3. Jan Brykalski, Danir Adamovich (PKS Korona Elbląg)

C1 młodziczek

1. Liliana Matwicka (OKSW Olsztyn)

2. Magdalena Żdanuk (Cresovia Białystok)

3. Sylwia Staniszewska (Cresovia Białystok)

K2 młodziczek

1. Maria Kotarska, Natalia Skowrońska (Sparta Augustów)

2. Amelia Odoj, Kaja Tamulewicz (Fala Lublin)

3. Aleksandra Grochowska, Emilia Rymarczyk (Sparta Augustów)

K4 młodzików

1. Franciszek Mularczyk, Igor Krukowski, Antonii Podbielski, Cyryl Łuczyński (WTW Warszawa)

2. Kacper Hołody, Dominik Dulko, Krzysztof Kulma, Mateusz Romanowski (US Silvant Elbląg)

3. Marcin Matwiejczyk, Mikołaj Kiełbasa, Adrian Sieczkowski, Michał Lewtak (UKS Koszałek Opałek)

Drużynowo

1. Dojlidy Białystok - 20 punktów

2. PKS Korona Elbląg - 13

3. Fala Lublin - 11