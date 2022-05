Kajakarze na start

Kto zostanie mistrzem województwa warmińsko-mazurskiego w kajakarstwie klasycznym? Tego dowiemy się 25 czerwca podczas zawodów w Elblągu. Elbląscy kajakarze zapraszają też mieszkańców miasta, aby poczuli sportowe emocje i powalczyli w wyścigu amatorów.

25 czerwca rzekę Elbląg opanują kajakarze, którzy będą walczyć o mistrzostwo województwa na dystansie 500 metrów. Rywalizować będą wszyscy - od najmłodszych adeptów, którzy dopiero zaczynają przygodę z kajakarstwem do seniorów.

- Spodziewamy się zawodników z różnych klubów, nie tylko tych z naszego województwa, wśród nich będą też reprezentanci Polski. Zgłosili się kajakarze ze Spójni Warszawa, Dojlidy Białystok, z klubów z Gdańska, Malborka - mówił Wojciech Załuski, trener kajakarzy Silvant Kajak Elbląg na konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenia sportowe w Elblągu w ubiegłym tygodniu.

To już kolejne kajakarskie zawody, które zawitają do Elbląga. Przypomnijmy: w 2020 r. nasze miasto gościło Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. - Tym razem zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych będą rywalizować na dystansie 500 metrów. Serdecznie zapraszamy do kibicowania z bulwaru Zygmunta Augusta - dodaje Wojciech Załuski.

Amatorzy też będą mieli okazję, aby poczuć sportowe emocje. Rodzice z dziećmi będą mogli zmierzyć się na dystansie 500 metrów na kajakach turystycznych. Zapisy do tych wyścigów już trwają. Zgłaszać się można pod numerem telefonu 785 677 066 (Mirosław Kreczman) lub 25 czerwca przed zawodami w biurze zawodów. Wpisowe - 20 zł od osady.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym mistrzostw