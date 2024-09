Kajakarze na start

Już w najbliższą sobotę (7 września) od godziny 11:30 na przystani kajakowej przy ul. Radomskiej odbędzie się II Canoe Energa CUP - Ogólnopolskie zawody kajakowe w kajakarstwie klasycznym! To druga edycja zawodów organizowanych w Elblągu. Zawody z pewnością cieszą się świetnym zainteresowaniem ze względu na emocje, które towarzyszą zawodnikom jak i kibicom.

Na przystani kajakowej będzie zorganizowana specjalna strefa kibica do której serdecznie zapraszamy. Jednocześnie zachęcamy do zapisów w wyścigach na kajakach turystycznych w formule rodzic - dziecko (8-13 lat), które będą się odbywać właśnie w dniu zawodow na przystani kajakowej w godzinie od 10:30 do 12:30, a start odbędzie się po godzinie 13:00. Na zawodach będzie organizowana zbiórka pieniędzy na byłą kajakarkę Martę Bednarską zmagająca się z chorobą nowotworową. Zachęcamy wszystkich kibiców i sympatyków do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy, link do zbiórki jest tutaj.