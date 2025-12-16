Kalbar zaprasza na ślizgawki

Grudzień to czas przedświątecznych przygotowań, ale też dobra okazja, by znaleźć chwilę na ruch i oderwanie się od codziennych obowiązków. Tor Kalbar zaprasza na ogólnodostępne ślizgawki na świeżym powietrzu – to propozycja dla rodzin z dziećmi, młodzieży oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić zimowy czas.

W tygodniu, od poniedziałku do piątku, ślizgawki odbywają się w godzinach 18:30–20:00. W weekendy tor jest dostępny w czterech sesjach: o 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Elastyczny harmonogram pozwala łatwo dopasować wizytę do planu dnia, także w intensywnym okresie przedświątecznym.

Kalbar to przestronny tor, który daje dużo swobody zarówno osobom uczącym się jazdy, jak i tym, którzy czują się na lodzie pewnie. Na miejscu dostępne są zamykane szafki, a dla osób bez własnego sprzętu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł (10 zł za parę). Z myślą o bezpieczeństwie wszystkich uczestników, podczas sesji ogólnodostępnych nie ma możliwości jazdy na łyżwach długich typu panczeny.

Warto pamiętać, że dostępność ślizgawek jest uzależniona od warunków pogodowych. Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco – czerwony kolor oznacza odwołanie danej sesji, dlatego przed planowaną wizytą warto sprawdzić aktualne informacje.

Ślizgawki na Torze Kalbar to sprawdzony sposób na aktywny wieczór, chwilę ruchu na świeżym powietrzu i odrobinę sportowej przyjemności w zimowej odsłonie.