Każdy metr ma znaczenie. Dołącz do Pływackiej Sztafety Niepodległości

Czy elblążanie ponownie pobiją rekord Pływackiej Sztafety Niepodległości? Przekonamy się już 11 listopada! Przed uczestnikami nie lada wyzwanie – wspólnymi siłami spróbują przepłynąć więcej niż 286 kilometrów i 500 metrów. Do osiągnięcia tego celu potrzebny jest każdy, kto lubi spędzać czas w wodzie. Nie trzeba być zawodowym pływakiem, wystarczą chęci i odrobina sportowego zapału. Zapisy wciąż trwają!

Już po raz siódmy Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej stanie się miejscem wyjątkowego sportowego wyzwania. W Narodowe Święto Niepodległości, od godziny 17:00 do 21:00, uczestnicy będą dokładać kolejne metry do wspólnego wyniku. Cel jest jeden – poprawić ubiegłoroczny rekord i pokazać, że razem można osiągnąć naprawdę wiele.

W tej sztafecie nie liczy się miejsce na podium ani indywidualny czas. Najważniejsza jest współpraca, bo każdy przepłynięty odcinek przybliża wszystkich do upragnionego rezultatu. Można pokonać jedną długość basenu, czyli 25 metrów, zdecydować się na dłuższy dystans albo pływać bez limitu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które traktują wizytę na basenie przede wszystkim jako formę rekreacji. Nie zabraknie również miejsca dla najmłodszych, którzy będą mogli skorzystać z desek pływackich.

Pływacka Sztafeta Niepodległości to doskonała okazja, by spędzić świąteczny dzień aktywnie, w gronie rodziny lub znajomych. Wspólny cel, sportowe emocje i atmosfera wzajemnego dopingu sprawiają, że wydarzenie od lat przyciąga miłośników pływania w różnym wieku.

Udział jest całkowicie bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Aby dołączyć do sztafety, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o rejestrację już teraz.

Przed nami cztery godziny pływania i jeden wspólny cel. Czy uda się przekroczyć granicę 286 kilometrów i 500 metrów? Wszystko zależy od uczestników. Dołącz do sztafety i dołóż swoje metry do nowego rekordu!

Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”.