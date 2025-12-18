Kolejna porażka Nietoperzy

Barkom Każany Lwów przegrał kolejny mecz w Pluslidze i skomplikował sobie sytuację w kontekście walki o fazę play off. Asseco Resovia Rzeszów w trzech setach zapewniła sobie komplet punktów w Elblągu.

Pierwszy set zaczął się dość dobrze dla lwowskiego Barkomu Każany, który w tym sezonie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa w Elblągu. Nietoperze zaczęły od prowadzenia 7:4. Potem jednak goście wzięli się za odrabianie strat i wkrótce na tablicy wyników widniał remis 11:11. Od tego momentu goście kontrolowali sytuację na parkiecie. Całego seta wygrali do 20.

W drugim długo mogło się wydawać, że gospodarze doprowadzą do remisu w setach. Dobrze działająca lwowska maszynka zacięła się przy prowadzeniu 17:14. Rzeszowianie wyrównali 17:17 i zaczęła się zaciekła walka. Rzeszowianie obronili dwie piłki setowe i... wyszli na prowadzenie 26:25, a całego seta wygrali do 26.

W trzecim mogło się wydawać, że Barkom przygnieciony utratą zwycięstwa w drugim secie nie będzie w stanie podjąć walki. Seta Nietoperze zaczęły od przegrywania 1:6, zdołali z minimalizować straty do 7:9. I to by było na tyle, goście odjechali pod koniec seta prowadząc już nawet 22:13. Ostatecznie wygrali do 17 i zainkasowali trzy punkty.

Po 12 meczach Barkom traci 8 punktów do ósmego w tabeli Trefla Gdańsk (również rozegrał 12 meczów). Sytuacja Nietoperzy w kontekście walki o fazę play off robi się coraz trudniejsza.

Barkom Każany Lwów – Asseco Resovia 0:3 (20:25, 26:28,17:25)

Barkom: Nakano, Pope 10, Rohozyn 5, Gueye 6, Tupchii 10, Kovalov 10, Pampushko (libero) oraz Shchurov, Firkal, Shevchenko, Kuts