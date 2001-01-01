Komplet zwycięstw Kontry w Kętrzynie

fot. nadesłana

Blisko 50 zawodników w dniu 14.09.25r. wzięło udział w Międzynarodowym turnieju bokserskim Nadzieji Olimpijskich w Kętrzynie. Oprócz pięściarzy z Niemiec i Litwy na kętrzyńskim ringu walczyli zawodnicy z ośmiu klubów naszego województwa oraz z okręgu pomorskiego.

Uczniowski Klub Sportowy Kontra Elbląg reprezentowało czterech pięściarzy: Artem Nikitenko,Nikita Nikitenko, Dominik Berdyczko oraz Sebastian Maruszak. Wszyscy w pięknym stylu wygrali swoje pojedynki przywożąc do Elbląga złote medale, które będą motywacją do treningów dla koleżanek i kolegów z klubu.

Kontra Elbląg