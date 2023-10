Koszulka i medal IX Elbląskiego Biegu Niepodległości

Do kolejnego Biegu Niepodległości pozostały nieco ponad 2 tygodnie. Zależy nam na wypełnieniu biało-czerwonymi barwami ulic Elbląga. Dlatego zachęcamy do zakupu koszulek biegowych, specjalnie zaprojektowanych na to wydarzenie. Na każdego zawodnika będzie czekał również pamiątkowy medal.

Przed nami już 9. edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości. Jak co roku, proponujemy zawodnikom zakup koszulki technicznej, która będzie idealną pamiątką wzięcia udziału w wydarzeniu, zarówno dla tych, którzy pobiegną po raz pierwszy, ale i tych, którzy je kolekcjonują. Premierowo, koszulki na zbliżający się bieg, zostały zaprojektowane w kolorze czerwonym i dostępne będą w następujących rozmiarach: dla dzieci (4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat) i dla dorosłych od S do XXXL. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 5.11.2023 r. za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Koszt zakupu wynosi 40 zł.

Nieodłącznym i ważnym elementem każdego sportowego wydarzenia jest oczywiście medal. Nie inaczej będzie podczas Elbląskiego Biegu Niepodległości. Zawodnicy, dzieci i dorośli, przekraczający linię mety zostaną nagrodzeni pamiątkowym medalem, który w tym roku również będzie unikatowy.

Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 8.11.2023r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.