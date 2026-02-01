Koszykarze na 102

Aż 102 punkty zdobyli koszykarze Energi Basketball Elbląg w niedzielnym wyjazdowym meczu przeciwko Spójni. Mimo że grali bez dwóch podstawowych zawodników – Piotra Prokurata i Przemysława Zamojskiego - przywożą ze Stargardu komplet punktów.

Spotkanie lepiej zaczęli gospodarze, prowadzą już 12:2. Elblążanom udało się dogonić rywali na minutę przed końcem pierwszej kwarty i od tego momentu kontrolowali już przebieg wydarzeń na parkiecie. W 15. minucie po „trójce” Sebastiana Kloski było już 40:30 dla Energi, a na przerwę oba zespoły, po kilku skutecznych akcjach Mateusza Stawiaka, schodziły przy 14-punktowym prowadzeniu elblążan,

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Elblążanie, mimo że grali tylko w ośmiu, nie pozwolili stargardzianom zbliżyć się na mniej niż 5 punktów. Imponowali skutecznością rzutów za dwa (57,1 proc.) i niezłą skutecznością za trzy punkty (38,7 proc.), trafiając dwanaście razy zza linii 6,75 m. Aż sześć takich rzutów padło łupem Sebastiana Kloski. A nie do zatrzymania pod deskami był Kacper Jastrzębski, zdobywca 27 punktów, który zebrał aż 19 piłek.

PGE Spójnia Vario II Stargard – Energa Basketball Elbląg 88:102 (24:27, 14:25, 31:27, 19:23)

Energa Basketball: Jastrzębski, 27, Kloska 22, Stawiak 18, Świdziński 14, Pawlak 9, Jakimowicz 6, Konecko 6, Glaner.

Kolejny mecz Elblążanie również zagrają na wyjeździe. 7 lutego o godz. 14 zmierzą się w Gdyni z AMW Arką.