Koszykówka 3x3 – zakończenie letniego sezonu

Sezon letni dobiega końca, a najlepszym sposobem na jego zwieńczenie jest koszykarski turniej 3x3. Zawody odbędą się w środę, 11 września, na boisku wewnątrz toru Kalbar przy ul. Agrykola. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają medale i statuetki. Zapisy drużyn będą prowadzone w biurze zawodów tuż przed rozpoczęciem gry.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na ostatni w tym roku turniej koszykówki ulicznej. To doskonała okazja, by zebrać drużynę i zmierzyć się z przeciwnikami w tej popularnej dyscyplinie. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Gramy według klasycznych zasad streetballa, a mecze odbywają się bez sędziów, co podkreśla znaczenie zasad fair play. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie, aby wziąć udział w turnieju.

Każda drużyna może składać się z maksymalnie 4 zawodników (3 na boisku + 1 rezerwowy). Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem zawodów.

Zapisy rozpoczną się o 16:30 w biurze zawodów, a pierwszy gwizdek zabrzmi o 17. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych drużyn. Dla trzech najlepszych zespołów przygotowano medale oraz statuetki.