Kryzys Silvantu trwa: wysoka przegrana z Jeziorakiem

Silvant Handball Elbląg boleśnie przekonał się o sile Jezioraka. Goście z Iławy zdominowali parkiet od pierwszej do ostatniej minuty.

W kolejnym meczu I ligi piłki ręcznej elbląski Silvant Handball wysoko przegrał na własnym parkiecie z Aqua-Install Jeziorakiem Iława 24:38.

Gospodarze przystępowali do tego spotkania w roli underdogów: do tej pory mieli na koncie trzy zwycięstwa i pięć porażek, podczas gdy iławianie wygrali sześć spotkań. Dla elblążan była to czwarta przegrana z rzędu.

Spotkanie otworzył Alan Guziewicz z Jezioraka, ale dwie kolejne bramki zdobyli piłkarze Silvantu (Michał Ściesiński i Michał Łucyn). I było to jedyne prowadzenie gospodarzy w tym meczu. Szybko odpowiedzieli goście, zdobywając cztery bramki z rzędu i zaczynając budować bezpieczną przewagę. Już do przerwy Iławianie prowadzili różnicą sześciu trafień (13:19).

Po zmianie stron koszmar gospodarzy trwał w najlepsze. Druga połowa rozpoczęła się od natarcia gości – przez siedem minut piłkarze z Iławy siedmiokrotnie pokonali elbląskiego bramkarza, a defensywa rywali funkcjonowała niczym ściana nie do przebicia. Dwucyfrową przewagę przyjezdni utrzymali do końcowej syreny, bezlitośnie wykorzystując każdy błąd elbląskiego zespołu.

„Nie ma co ukrywać – jesteśmy w trudnym momencie i wynik nie jest tym, czego oczekiwaliśmy. Zmagamy się z dużymi problemami zdrowotnymi i kadrowymi, które mocno utrudniają nam codzienną pracę i rywalizację na boisku. Nie szukamy jednak wymówek – wiemy, nad czym musimy pracować i robimy wszystko, aby jak najszybciej wyjść z obecnego kryzysu” – czytamy w mediach społecznościowych klubu.

W następnej kolejce Silvant poszuka przełamania w wyjazdowym meczu w Morągu z tamtejszą Jedynką Kodo.