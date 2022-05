Lekcja koszykówki klasycznej

Nieznaczna porażka koszykarek Truso w środowym meczu z Politechniką Gdańsk dawała nadzieję ma dobry występ elblążanek w meczu z Eneą AZS Poznań. Niestety, poznanianki nie miały dla elbląskiego zespołu litości.

To był ważny mecz dla Truso. Zwycięstwo pozwalało elblążankom zachować szansę na wejście do półfinałów – porażka wykluczała z gry o medale. Przypomnijmy, że Enea AZS Poznań to zespół, który bez porażki wygrał ligę zachodniopomorsko-wielkopolską. Jedyną porażkę jak na razie zanotowały na turnieju półfinałowym z Zagłębiem Sosnowiec. W środę, w „derbach Poznania” pokonały MUKS 55:26.

Dziś elblążanki przez większość meczu były jedynie tłem dla zespołu Enei. Do 7. minuty na tablicy wyników widniał remis. Potem nastąpiły zabójcze trzy minuty, po których elblążanki przegrywały 11 punktami. Przez cały mecz poznanianki miały większą skuteczność z rzutów za 2 i 3. Więcej od elblążanek też oddały zarówno celnych jak i niecelnych. Warto tez zwrócić uwagę na punkty z szybkiego ataku, który elblążankom nie wychodził (tylko 2 punkty), a rywalki w ten sposób zdobyły aż 18 oczek. Zanotowały prawie dwa razy więcej zbiórek. I rzecz najważniejsza szerokość kadry: rezerwowe Truso zdobyły tylko 4 punkty, rezerwowe Enei AZS – 24.

W piątek elblążanki zmierza się z MUKS Poznań – zespołem, który również ma na koncie dwie porażki.

Truso Elbląg – Enea AZS Poznań 57:84 (12:23, 17:25, 4:25, 24:11)

Truso: Victoria Rocka 19 (4), Aleksandra Niedzielska 0, Anna Zyzek 5, Maja Ćwiklińska 0, Rozalia Sznajder 29, Aleksandra Gocek 0, Lidia Domeracka 0, Inga Malinowska 4