Małe derby, czyli rezerwy kontra Słoniki

Na zakończenie tygodnia, w niedzielę, na stadionie przy ul. Skrzydlatej dojdzie do pojedynku elbląskich czwartoligowców. Rezerwy Olimpii zmierzą się z rozpędzoną Concordią, która prezentuje znakomitą formę, nie bez powodu prowadzi w tabeli i pozostaje wyraźnym faworytem zbliżających się małych derbów Elbląga.

Słoniki zdobyły dotychczas 29 punktów w 12 meczach, legitymując się imponującym bilansem bramkowym 39:12. W ostatnim spotkaniu pewnie pokonali Start Nidzicę 4:0, demonstrując skuteczność i dojrzałą, kontrolowaną grę. Zwycięstwo umocniło pozycję Concordii na szczycie tabeli Superscore IV ligi, która ma obecnie cztery punkty przewagi nad Mamrami Giżycko i Stomilem Olsztyn. Drużyna Marcina Szwedy imponuje pewnością siebie i efektywnością na boisku.

Z kolei rezerwy Olimpii plasują się w dolnych rejonach tabeli. W tym sezonie zdobyły punkty jedynie w starciach z Mrągowią u siebie i Pisą Barczewo na wyjeździe. Ostatnie spotkanie poza domem zakończyło się porażką w Stawigudzie 1:2, jednak przebieg gry pozostawiał powody do optymizmu. Wynik nie odzwierciedlał zaangażowania i jakości gry młodej drużyny z Elbląga, a postawa zawodników może napawać nadzieją na lepsze wyniki w kolejnych spotkaniach.

Historia bezpośrednich pojedynków pokazuje, że Concordia radziła sobie lepiej. Spotkania toczyły się zarówno o punkty ligowe, jak i w Wojewódzkim Pucharze Polski. Łącznie rozegrano osiem starć, z których Concordia pięciokrotnie wychodziła zwycięsko, a trzy mecze kończyły się remisem. Rezerwy Olimpii wciąż szukają pierwszego triumfu nad sąsiadem zza miedzy.

Bilans konfrontacji

Data Mecz Wynik Strzelcy goli 15.08.2018 Concordia – Olimpia II 5:0 Malanowski 3x, Kolosov (sam.), Lubiejewski 25.11.2018 Olimpia II – Concordia 0:7 Malanowski 2x, Lewandowski, Lenart, Barros, Rogoz, Bukacki 01.08.2021 Concordia – Olimpia II (WPP) 5:3 Concordia: Drewek 3x, M. Pelc, Błaszczyk; Olimpia II: Szawara (sam.), Zając, Branecki 22.08.2021 Olimpia II – Concordia 0:0 – 26.03.2022 Concordia – Olimpia II 0:0 – 13.09.2023 Olimpia II – Concordia (WPP) 0:1 Kopka 10.11.2024 Olimpia II – Concordia 0:1 Stolarowicz 08.06.2025 Concordia – Olimpia II 2:2 Concordia: Wieliczko, Kaczorowski; Olimpia II: Dziurdzia, Piróg

Olimpia II - Concordia w niedzielę, 26 października, godz. 13., stadion przy ul. Skrzydlatej 1a. Wstęp bezpłatny