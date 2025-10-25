Małe derby, czyli rezerwy kontra Słoniki
Na zakończenie tygodnia, w niedzielę, na stadionie przy ul. Skrzydlatej dojdzie do pojedynku elbląskich czwartoligowców. Rezerwy Olimpii zmierzą się z rozpędzoną Concordią, która prezentuje znakomitą formę, nie bez powodu prowadzi w tabeli i pozostaje wyraźnym faworytem zbliżających się małych derbów Elbląga.
Słoniki zdobyły dotychczas 29 punktów w 12 meczach, legitymując się imponującym bilansem bramkowym 39:12. W ostatnim spotkaniu pewnie pokonali Start Nidzicę 4:0, demonstrując skuteczność i dojrzałą, kontrolowaną grę. Zwycięstwo umocniło pozycję Concordii na szczycie tabeli Superscore IV ligi, która ma obecnie cztery punkty przewagi nad Mamrami Giżycko i Stomilem Olsztyn. Drużyna Marcina Szwedy imponuje pewnością siebie i efektywnością na boisku.
Z kolei rezerwy Olimpii plasują się w dolnych rejonach tabeli. W tym sezonie zdobyły punkty jedynie w starciach z Mrągowią u siebie i Pisą Barczewo na wyjeździe. Ostatnie spotkanie poza domem zakończyło się porażką w Stawigudzie 1:2, jednak przebieg gry pozostawiał powody do optymizmu. Wynik nie odzwierciedlał zaangażowania i jakości gry młodej drużyny z Elbląga, a postawa zawodników może napawać nadzieją na lepsze wyniki w kolejnych spotkaniach.
Historia bezpośrednich pojedynków pokazuje, że Concordia radziła sobie lepiej. Spotkania toczyły się zarówno o punkty ligowe, jak i w Wojewódzkim Pucharze Polski. Łącznie rozegrano osiem starć, z których Concordia pięciokrotnie wychodziła zwycięsko, a trzy mecze kończyły się remisem. Rezerwy Olimpii wciąż szukają pierwszego triumfu nad sąsiadem zza miedzy.
Bilans konfrontacji
15.08.2018 r. - Concordia - Olimpia II 5:0 (Malanowski 3x, Kolosov - sam., Lubiejewski)
25.11.2018 r. - Olimpia II - Concordia 0:7 (Malanowski x2 Lewandowski, Lenart, Barros, Rogoz, Bukacki)
01.08.2021 r. - WPP: Concordia - Olimpia II 5:3 (Concordia: Drewek 3x, M. Pelc, Błaszczyk; Olimpia II: Szawara - sam., Zając, Branecki)
22.08.2021 r. - Olimpia II - Concordia 0:0
26.03.2022 r. - Concordia - Olimpia 0:0
13.09.2023 r. - WPP: Olimpia II - Concordia 0:1 (Kopka)
10.11.2024 r. - Olimpia II - Concordia 0:1 (Stolarowicz)
08.06.2025 r. - Concordia - Olimpia II 2:2 (Concordia: Wieliczko, Kaczorowski; Olimpia: Dziurdzia, Piróg)
|
Data
|
Mecz
|
Wynik
|
Strzelcy goli
|
15.08.2018
|
Concordia – Olimpia II
|
5:0
|
Malanowski 3x, Kolosov (sam.), Lubiejewski
|
25.11.2018
|
Olimpia II – Concordia
|
0:7
|
Malanowski 2x, Lewandowski, Lenart, Barros, Rogoz, Bukacki
|
01.08.2021
|
Concordia – Olimpia II (WPP)
|
5:3
|
Concordia: Drewek 3x, M. Pelc, Błaszczyk; Olimpia II: Szawara (sam.), Zając, Branecki
|
22.08.2021
|
Olimpia II – Concordia
|
0:0
|
–
|
26.03.2022
|
Concordia – Olimpia II
|
0:0
|
–
|
13.09.2023
|
Olimpia II – Concordia (WPP)
|
0:1
|
Kopka
|
10.11.2024
|
Olimpia II – Concordia
|
0:1
|
Stolarowicz
|
08.06.2025
|
Concordia – Olimpia II
|
2:2
|
Concordia: Wieliczko, Kaczorowski; Olimpia II: Dziurdzia, Piróg
Olimpia II - Concordia w niedzielę, 26 października, godz. 13., stadion przy ul. Skrzydlatej 1a. Wstęp bezpłatny