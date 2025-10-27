Po pożarze w ZUO. Załoga będzie miała pracę

- Odpady będą odbierane od mieszkańców miasta na bieżąco, wszyscy zatrudnieni na stałe pracownicy ZUO utrzymają zatrudnienie i wynagrodzenia. Szukamy rozwiązań, które zapewnią racjonalną gospodarkę odpadami w najbliższych miesiącach oraz analizujemy możliwości finansowe i prawne związane z budową nowej sortowni – informują władze Elbląga.

Sobotni pożar całkowicie strawił sortownię Zakładu Utylizacji Odpadów. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę po południu. Obecnie na pogorzelisku trwają prace porządkowe, trwa ustalanie przyczyn pożaru, które nie są jeszcze znane, i zabezpieczanie terenu.

- Zgodnie z zapowiedziami Zakład Utylizacji Odpadów zapewnia ciągłość odbioru odpadów od mieszkańców miasta. Śmieci komunalne od mieszkańców miasta są odbierane na bieżąco i przyjmowane w ZUO w godzinach od 8 – 16. Obecnie prowadzone są rozmowy z najbliżej położonymi zakładami na temat dowożenia odpadów do sortowania. Szukamy również możliwości zakupu mobilnych linii do sortowania. Aktualnie w ZUO przygotowywane jest również miejsce do uruchomienia sortowania ręcznego, aby jak najbardziej ograniczyć ilość odpadów zmieszanych. W tym miejscu apelujemy również do mieszkanek i mieszkańców o rzetelne segregowanie odpadów. W ten sposób każdy z nas może pomóc w tej trudnej sytuacji. – informuje Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Władze miasta zapewniają, że wszyscy zatrudnieni na stałe pracownicy ZUO utrzymają zatrudnienie i dotychczasowe wynagrodzenia. Osoby, które będą chciały zmienić pracę, otrzymają taką możliwość w innych firmach komunalnych.

- Jak już informowaliśmy, prezydent jest w stałym kontakcie z wojewodą i marszałkiem województwa. Równolegle bowiem z działaniami związanymi z aktualnym funkcjonowaniem ZUO oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, analizowane są kwestie związane z możliwościami finansowymi i prawnymi dot. budowy nowej sortowni. Jeszcze raz dziękujemy strażakom z całego regionu, pracownikom ZUO i wszystkim zaangażowanym w akcję gaśniczą. Wiele osób narażało swoje zdrowie i życie pomagając służbom. Dzięki ich poświęceniu udało się uratować obiekt biurowy i pobliską kompostownię – informują władze miasta.

Od redakcji: Wysłaliśmy szereg pytań do władz miasta dotyczących przeciwpożarowych zabezpieczeń ZUO i bezpieczeństwa. Czekamy na odpowiedzi.