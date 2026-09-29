Mały Bieg Niepodległości – wielkie emocje na starcie

11 listopada na starcie Elbląskiego Biegu Niepodległości nie może zabraknąć najmłodszych zawodników. Mały Bieg podzielony będzie na sześć dystansów od 50 do 500 metrów, w których mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 0 do 14. roku życia. Na mecie czekać będzie na każdego pamiątkowy medal. Zapisy trwają.

Mały Bieg jest nieodłączoną częścią Elbląskiego Biegu Niepodległości. Świętowanie na sportowo 11 listopada łączy pokolenia – na trasie spotykają się najmłodsi uczestnicy, młodzież i dorośli biegacze. Dla rodziców i opiekunów to z kolei doskonała okazja, aby kibicować swoim pociechom i wspólnie spędzić aktywny dzień. To wielkie emocje, doping, uśmiechy i wspomnienia, które zostają na długo po zakończeniu zawodów.

Dystanse dopasowane do wieku

Mali uczestnicy będą mieli do pokonania 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów. Każde dziecko będzie mogło pobiec na trasie dostosowanej odpowiednio do wieku. Start i meta Małego Biegu Niepodległości będą zlokalizowane na ul. Teatralnej, w sąsiedztwie Placu Jagiellończyka. Na mecie każdy finiszer otrzyma medal, który będzie ostatnim elementem wchodzącym w skład tegorocznej kolekcji medalowej.

Zapisy

Drugi próg cenowy obowiązuje do 18 października. W tym terminie pakiet na Mały Bieg wynosi 40 zł bez karty „wElblągu” lub 36 zł z kartą „wElblągu”. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

To dobra okazja na zaszczepienie w najmłodszych pasji do biegania połączonej z obchodami 11 listopada. Nie zwlekaj i już dzisiaj zapewnij udział swojemu dziecku w Małym Biegu Niepodległości.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.