Mamy pomysł na jesienne popołudnie!

Jeśli szukacie pomysłu na aktywne popołudnie, rodzinny weekend lub spotkanie ze znajomymi, warto wybrać się na Lodowisko Helena. Na tafli przy ul. Karowej 1 czekają na Was ogólnodostępne ślizgawki, rodzinne sesje oraz strefa freestyle dla zaawansowanych. Sprawdźcie harmonogram i zaplanujcie wizytę!

Jazda na łyżwach to jedna z tych aktywności, do których chętnie wracamy wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy. Nie trzeba być mistrzem piruetów ani osiągać zawrotnych prędkości. Wystarczy odrobina chęci i towarzystwo, z którym można spędzić czas poza domem. A jeśli od ostatniej wizyty na lodzie minęło już kilka sezonów? Tym bardziej warto sobie przypomnieć, ile frajdy daje jazda na łyżwach.

Na łyżwy po pracy i w weekend

Lodowisko Helena zaprasza miłośników jazdy na łyżwach przez pięć dni w tygodniu. We wtorki i czwartki ślizgawki rozpoczynają się o godz. 18:00 i 19:10, natomiast w piątki można wybrać się na lód o 19:10 lub 20:15. To dobra okazja, by po całym dniu pracy czy nauki zamienić kanapę na trochę ruchu.

W weekendy możliwości jest jeszcze więcej. Zarówno w soboty, jak i niedziele na łyżwiarzy czekają cztery sesje: o godz. 13:30, 14:40, 15:50 i 17:00. Pierwsza z nich jest dedykowana rodzinom z dziećmi, które chcą wspólnie spędzić czas na lodzie. To także świetny moment na pierwsze próby jazdy dla najmłodszych.

Nie masz łyżew? Żaden problem!

Na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, w której za 13 zł można wypożyczyć parę łyżew.

Ceny wejściówek również zachęcają do regularnych wizyt. Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 11 zł. Posiadacze Karty Mieszkańca „wElblągu” zapłacą odpowiednio 12 zł i 9 zł, natomiast z Elbląską Kartą Dużej Rodziny ceny wynoszą 11 zł i 7 zł. Jedna ślizgawka trwa 50 minut.

Zrób sobie przerwę od codzienności

Nie każda aktywność musi oznaczać intensywny trening. Czasami wystarczy 50 minut na lodzie, żeby oderwać się od obowiązków, pośmiać się ze znajomymi i wrócić do domu w lepszym humorze. Na Helenie jest miejsce zarówno dla tych, którzy pewnie pokonują kolejne okrążenia, jak i dla osób, które dopiero oswajają się z taflą.

Zamiast więc czekać na zimę i pierwszy śnieg, już teraz zaplanujcie wypad na łyżwy. Zabierzcie rodzinę, zaproście znajomych albo po prostu wpadnijcie po pracy.

Aktualny harmonogram ślizgawek dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.