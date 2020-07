Maraton z tańcem i fitness

Mamy świetną propozycję dla miłośniczek wspólnych ćwiczeń i dobrej zabawy! Jest nią Letni Maraton Taneczno-Fitnessowy, który odbędzie się już w najbliższą środę, 8 lipca.

Masz wolne popołudnie i chciałabyś zadbać o kondycję? Przyjdź do Centrum Tańca „Promyk”, by wspólnie z nami tańczyć i ćwiczyć - dla zabawy, dla treningu, dla sylwetki i dobrego samopoczucia. Zaplanowaliśmy dla Was ćwiczenia pilates, zajęcia Fit Ball i Lady Latino, a poza tą ogromną dawką aktywności - mnóstwo pozytywnej energii!

Termin: środa, 8 lipca

Godzina: 17:00-20:00

Miejsce: Centrum Tańca „Promyk”, ul. Browarna 80

Wstęp: 25 zł. Wejściówki będą do nabycia w dniu imprezy przed wejściem na salę.

Szczegółowe informacje na temat imprezy można uzyskać w biurze Centrum Tańca „Promyk”. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

tel.| +48 55 611 01 30/40

tel. kom.| +48 609 977 220

e-mail| promyk@swiatowid.elblag.pl

facebook/Centrum Tańca Promyk