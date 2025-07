Medale judoków z niepełnosprawnościami

Trzy srebrne i jeden brązowy to medalowy dorobek judoków Integracyjnego Klubu Sportowego z Mistrzostw Europy judoków z trisomią 21, które odbywały się w szwedzkim Lindesbergu.

Reprezentacja Polski zdobyła 11 medali, aż cztery z nich wywalczyli judocy elbląskiego Ataku prowadzeni przez Michała Dąbrowskiego i Paulinę Dąbrowską. Srebrne medale do Elbląga przywieźli: Mateusz Bielecki w wadze do 66 kg, Marcin Liszcz w wadze do 73 kilogramów i Konrad Szumski w wadze do 81 kilogramów. Brązowy medal wywalczył Adam Wiśniewski w wadze do 81 kilogramów.