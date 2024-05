Metrotest nowym-starym mistrzem PELA Hydrobud

Sześciokrotny mistrz Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów wygrał wyścig z PBG Jankowiak o tytuł najlepszej drużyny w mieście. Walka była niezwykle wyrównana, jednak porażka obrońców tytułu z AS-TRANS zdecydowała o tym kto zostanie triumfatorem 12. edycji PELA Hydrobud.

Rywalizacja pomiędzy Metrotestem, a PBG Jankowiak była zacięta i każdy obserwator rozgrywek mógł spodziewać się, że wszystko wyjaśni się podczas ostatniej kolejki, gdy spotkają na boisku. Taki scenariusz postanowił wykluczyć AS-TRANS, który w 19. kolejce sprawił nie lada niespodziankę i do przerwy prowadził 3:1, by ostatecznie zwyciężyć nad obrońcą tytułu wynikiem 5:4. Oznaczało to tyle, że nawet w przypadku zrównania się punktami Jankowiaka z Metrotestem, o zajętym miejscu decydować będzie liczba zdobytych punktów między tymi zespołami, a w tym wypadku to nowy mistrz rozgrywek wypracował ich więcej (2 wygrane, 1 remis i 1 porażka).

Jak się też okazało zdobyte trzy „oczka” przez AS-TRANS zadecydowały o zajęciu przez nich 3. miejsca, pomimo że w ostatniej kolejce ulegli M-Serwis Joga Bonito. Tej okazji nie wykorzystali jednak zawodnicy Magpies Elbląg, którzy odnieśli porażkę z IZI Meble i zakończą sezon na 4. lokacie.

Emocjonująco wyglądała także rywalizacja o koronę króla strzelców. Dziś już wiemy, że najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek został Michał Jaworski z PBG Jankowiak, który zdobył 44 bramki, a ten wynik może jeszcze poprawić podczas zaległego meczu z Magpies Elbląg. Drugim najlepszym strzelcem został Radosław Prusak (39 goli), czyli ubiegłoroczny król strzelców.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 czerwca na scenie głównej na Placu Jagiellończyka podczas XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

Sponsorem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest firma HYDROBUD Technika Grzewcza i Sanitarna