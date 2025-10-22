Miejska Wycieczka Rowerowa do Małej Holandii

Październikowa edycja Miejskich Wycieczek Rowerowych poprowadzi uczestników przez malownicze tereny Żuław Wiślanych w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Celem wyprawy będzie Miejsce Obsługi Pasażerów przy drodze ekspresowej S7 o nazwie Mała Holandia, do którego rowerzyści dotrą bez korzystania z trasy szybkiego ruchu. Ruszamy w niedzielę, 26 października, o 10:00 z ul. Wodnej.

Podczas wspólnej podróży uczestnicy poznają historię i znaczenie nazwy Mała Holandia oraz odwiedzą miejsce pamięci poświęcone tragicznemu wypadkowi nad rzeką Linawą. Tempo przejazdu będzie spokojne – około 15 km/h, co pozwoli każdemu cieszyć się trasą i otaczającym krajobrazem. Dłuższy postój zaplanowano właśnie w Małej Holandii, natomiast po drodze przewidziano krótsze przerwy na odpoczynek, posiłek i zdjęcia.

Trasa (65 km – zobacz mapę) prowadzić będzie z Elbląga przez Helenowo, Jazową, Solnicę i Kmiecin do Nowego Dworu Gdańskiego, skąd już bardzo blisko do celu. W drodze powrotnej peleton przejedzie przez Orłowo, Nowy Dwór Gdański, Solnicę, Jazową i Kazimierzowo, a wspólny przejazd zakończy się na rondzie Bitwy Warszawskiej w Elblągu. Drogi, którymi poprowadzona została trasa, to głównie nawierzchnie asfaltowe i betonowe płyty w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Każdy uczestnik powinien zadbać o sprawny technicznie rower oraz zabrać podstawowe akcesoria: zapasową dętkę, łatki, pompkę i klucze. Organizatorzy zalecają również jazdę w kasku oraz przypominają, że wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.

Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami, mile widziane są także rowery elektryczne. Uczestnicy posiadający książeczki turystyki kolarskiej PTTK mogą je zabrać, aby zdobyć kolejne wpisy. Wycieczka odbędzie się w niedzielę, 26 października, a start zaplanowano na godzinę 10:00 z ulicy Wodnej na Starym Mieście – przy napisie „Elbląg”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a planowany powrót do Elbląga nastąpi około godziny 16:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy w Elblągu, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.