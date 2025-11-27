Mikołajkowa zabawa na lodzie

Na Lodowisku Helena ponownie zagości zimowa magia! Już 5 grudnia zapraszamy na „Mikołajki na lodzie” – wydarzenie, które wprowadzi Was w świąteczny nastrój pełen muzyki, radości i wyjątkowej atmosfery. To idealny moment, by rozpocząć grudniowy czas w towarzystwie bliskich i wspólnie poczuć nadchodzące Święta.

Od 18:00 do 19:30 tafla lodu zamieni się w pełną świątecznej energii przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na uczestników czekają konkursy, zabawy i najbardziej znane świąteczne hity, które wprowadzą wszystkich w magiczny nastrój Mikołajek. Dodatkowo na miejscu pojawi się Fabryka Dobra, oferując warsztaty plastyczne przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych.

„Mikołajki na lodzie” od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisały się w zimowy kalendarz imprez MOSiR-u. Jak zawsze zachęcamy do zabrania świątecznych akcesoriów – mikołajkowych czapek, kolorowych swetrów czy reniferowych rogów. Takie dodatki tworzą wyjątkową atmosferę i sprawiają, że wydarzenie nabiera niepowtarzalnego charakteru.

Do udziału w zabawie wystarczy bilet wstępu na lodowisko:

bilet normalny: 14 zł, z Elbląską Kartą Dużej Rodziny 11 zł, z Kartą „wElblągu” 12 zł,

bilet ulgowy: 10 zł, z Elbląską Kartą Dużej Rodziny 7 zł, z Kartą „wElblągu” 9 zł.

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary to 10 zł. Dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na lodzie, dostępne będą pingwinki ułatwiające pierwsze kroki ślizgi na tafli.

Zarezerwujcie sobie czas i dołączcie do wspólnej, mikołajkowej zabawy. Czeka Was wieczór pełen ruchu, świątecznych dźwięków i zimowej magii. Widzimy się na lodowisku w piątek, 5 grudnia, o 18:00!