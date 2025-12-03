Mikołajkowy czas z MOSiR-em

Mikołajek nadszedł czas, a wraz z nim świąteczna atmosfera w obiektach MOSiR-u. W tym roku grudniowy klimat rozgości nie tylko podczas Mikołajek na lodzie, ale także na zajęciach Aktywuj się z MOSiR-em. Przed nami trzy dni aktywności, które połączą ruch, zabawę i nastrój zbliżających się Świąt.

Aktywuj się z… Mikołaj-em! (czwartek, 4 grudnia)

W sali fitness na Lodowisku Helena zaplanowano specjalne wydania popularnych zajęć z programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Tego dnia cały blok treningowy będzie utrzymany w mikołajkowym nastroju. Uczestnicy mogą pojawić się w czapce Mikołaja, czerwonym swetrze, opasce ze świątecznymi motywami – każde drobne akcesorium mile widziane!

Pilates – godz. 17:15 i 18:15

Zumba – godz. 19:30 i 20:30

Mikołajki na lodzie (piątek, 5 grudnia)

Na Lodowisku Helena ponownie zagości zimowa magia. Od godziny 18:00 do 19:30 tafla lodu zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, świątecznych przebojów, konkursów i zabaw. Wydarzeniu towarzyszyć będą kreatywne warsztaty plastyczne przygotowane przez Fabrykę Dobra.

„Mikołajki na lodzie” od lat stanowią jeden z najbardziej lubianych punktów zimowego kalendarza MOSiR-u. Uczestnicy są zachęcani do założenia mikołajkowych czapek, świątecznych swetrów czy reniferowych rogów – takie akcenty podkreślają wyjątkowy charakter wieczoru.

Cennik wejścia:

bilet normalny: 14 zł / z Kartą „wElblągu”: 12 zł

bilet ulgowy: 10 zł / z Kartą „wElblągu”: 9 zł

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł (10 zł za parę). Dla początkujących przygotowano pingwinki ułatwiające pierwsze kroki na lodzie.

Taneczne Mikołajki dla najmłodszych i dorosłych (sobota, 6 grudnia)

Finałem mikołajkowego weekendu będą zajęcia taneczne w sali fitness na Lodowisku Helena. Tego dnia królować będzie zumba

– zarówno w wydaniu dziecięcym, jak i dla dorosłych. Podobnie jak w poprzednich dniach, uczestnicy mogą podkreślić świąteczny klimat strojem lub dodatkami.

Program zajęć:

Zumba Kids 4–6 lat – godz. 10:00

Zumba Kids 7–12 lat – godz. 11:00

Zumba – godz. 12:15

Zachęcamy do skorzystania z oferty i wprowadzenia się w nadchodzący świąteczny klimat.