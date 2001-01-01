UWAGA!

Mini Olimpiada, czyli rodzinne spotkanie w Bażantarni

 Elbląg, Mini Olimpiada, czyli rodzinne spotkanie w Bażantarni
fot. MOSiR w Elblągu

Każdy tydzień, to inna, bezpłatna impreza wakacyjna. W czwartek, 21 sierpnia, zapraszamy na Mini Olimpiadę dla całych rodzin. Będą czekały na Was rozstawione stacje sportowo-rekreacyjne. Startujemy o 16:00 na polanie z wiatami w Bażantarni, nie może Was zabraknąć.

Wspólna zabawa dzieci z rodzicami, to idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Polana z wiatami zamieni się w miejsce pełne sportowych i zręcznościowych konkurencji, za ukończenie których czekać będą medale i słodkie upominki. Podczas Mini Olimpiady uczestnicy pokonają ciekawe przeszkody, w których będzie liczył się spryt, sprawność, a momentami nawet szybkość.

Aby wziąć udział w imprezie należy zarejestrować się poprzez formularz Google tutaj. Wszystkie dzieci, które pokonają nasze wszystkie stacje podczas Mini Olimpiady, otrzymają pamiątkowy medal. Uwaga, limit miejsc ograniczony. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 20 sierpnia (środa), do godz. 12:00 lub do osiągnięcia limitu 150 miejsc. Szczegóły w regulaminie.

Mini Olimpiada rozpocznie się w czwartek, 21 sierpnia, a otwarcie biura zawodów nastąpi o godzinie 15:30 na polanie z wiatami w Bażantarni. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Informacja MOSiR w Elblągu

