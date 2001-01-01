Mini Olimpiada w Bażantarni – ostatnia okazja na zapisy!

Już w najbliższy czwartek, 21 sierpnia, Mini Olimpiada dla najmłodszych w malowniczej Bażantarni. Zachęcamy do zapisów – zostały ostatnie wolne miejsca! Udział w imprezie jest bezpłatny.

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Można spędzić je całą rodziną na sportowo i uśmiechem, a idealną propozycją jest Mini Olimpiada. Podczas imprezy na uczestników będą czekać specjalnie przygotowane na ten dzień różnorodne stacje. Trzeba będzie wykazać się nie tylko szybkością, ale także sprytem i sprawnością. Czeka nas dzień pełen emocji i niezapomnianych wrażeń. To świetna zabawa dla całej rodziny! Wszystkie dzieci, które podczas trwającego wydarzenia, pokonają wszystkie stacje, otrzymają pamiątkowy medal i słodki upominek.

Mini Olimpiada rozpocznie się w czwartek, 21 sierpnia, na polanie z wiatami w Bażantarni. Otwarcie biura zawodów o godz. 15:30, zaś start imprezy punktualnie o godz. 16.

ZAPISY

Impreza dedykowana jest dla dzieci do 12 roku życia. Udział w Mini Olimpiadzie jest darmowy, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja poprzez formularz Google tutaj. Ważne zgłoszenia przyjmowane są tylko do 20 sierpnia (środa), do godz. 12:00 lub do osiągnięcia limitu 150 miejsc. Szczegóły w regulaminie.

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.