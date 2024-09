Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, odbywający się w dniach 18-20 października 2024 roku, to jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. W tym roku już po raz 24. Elbląg stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Do 30 września można kupować bilety w promocyjnej cenie – zapraszamy zatem do zakupu tańszych biletów.

Jednak to, co wyróżnia tegoroczną edycję, to prestiżowy turniej Mistrzostw Europy Młodzieży w 10 Tańcach, który zainauguruje festiwal. To właśnie tutaj młodzi artyści taneczni z całego kontynentu stawią czoła wyjątkowo trudnemu wyzwaniu, które wymaga zarówno wszechstronności, jak i doskonałej techniki.

Pierwszy dzień pełen emocji – Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach

Pierwszy dzień MFT Baltic Cup 2024 to prawdziwa uczta dla fanów tańca. Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach to jeden z najbardziej wymagających turniejów na arenie tanecznej. Zawodnicy muszą zaprezentować swoje umiejętności zarówno w tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich. Wśród stylów, które zobaczymy, znajdą się między innymi elegancki walc wiedeński, energetyczne paso doble czy romantyczne rumba. Właśnie ta różnorodność stanowi największe wyzwanie dla młodych tancerzy, którzy muszą nie tylko znać poszczególne techniki, ale także potrafić je harmonijnie łączyć.

Dla uczestników ten turniej to prawdziwy test ich wszechstronności. Wymaga od nich nie tylko doskonałego opanowania każdej choreografii, ale też umiejętności szybkiego przystosowania się do zmieniających się rytmów i nastrojów. Młodzi tancerze będą musieli pokazać, że potrafią płynnie przechodzić od pełnych gracji kroków walca do dynamicznych obrotów cha-chy, zachowując przy tym pełną precyzję i wyrazistość ruchu.

Widowisko na najwyższym poziomie

Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim spektakularne widowisko. Każda z par wnosi na parkiet własną interpretację tańca, dodając mu unikalnego charakteru. To turniej, który wciąga nie tylko miłośników tańca, ale również osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym pięknym sportem. To, co wyróżnia tę rywalizację, to połączenie technicznej perfekcji z emocjonalną ekspresją, która sprawia, że każdy taniec staje się opowieścią.

fot. arch. CSE Światowid

Dzięki obecności mistrzowskich par z różnych krajów atmosfera na parkiecie będzie naelektryzowana, a widzowie mogą spodziewać się niezapomnianych emocji. MFT Baltic Cup zyskuje dzięki temu turniejowi jeszcze większy prestiż, przyciągając uwagę zarówno środowiska tanecznego, jak i szerokiej publiczności. Dla wielu młodych tancerzy to szansa na pokazanie się przed międzynarodową publicznością, a dla widzów – okazja do podziwiania najlepszych tanecznych talentów Europy.

Baltic Cup – święto tańca, które promuje międzynarodową przyjaźń

24. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup to nie tylko sportowe zmagania, ale także święto tańca, które buduje mosty między narodami. Turniej ten od lat łączy pasjonatów tańca z różnych zakątków świata, stając się ważnym elementem kulturalnym Elbląga. Dzięki wydarzeniom takim jak Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach festiwal zyskuje na znaczeniu, promując zarówno młode talenty, jak i sam region.

Zapraszamy do Elbląga!

Elbląg, który od lat gości tancerzy z całego świata, w dniach 18-20 października 2024 roku znów stanie się taneczną stolicą Europy. Zapraszamy wszystkich miłośników tańca, kultury i emocjonujących widowisk na 24 edycję Baltic Cup. To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Bilety w promocyjnej cenie!

Do 30 września można kupować bilety w promocyjnej cenie na 24. edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Bilety promocyjne do nabycia w kasie CSE "Światowid" w Elblągu.

Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar.

Patronatem Honorowym imprezę objął Marcin Kuchciński Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Michał Missan Prezydent Elbląga.

Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia