Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego wraz z OTTS 2025

 Elbląg, Studio PM
Studio PM

Mistrzostwa Województwa są imprezą, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach Województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

Towarzyszący turniej ogólnopolski to zawody, na których zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Wydarzenie realizowane będzie w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na sali widowiskowo-sportowej. Partnerem zadania jest Miasto Elbląg.

 

20.12.2025 (sobota) w godz. 10-19

CSE Światowid w Elblągu

bilety na trybuny 40 zł - możliwość zakupu w dniu turnieju

 

Zadanie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z OTTS jest współfinansowane ze środków Samorządu Miasta Elbląg

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"

