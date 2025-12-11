Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego wraz z OTTS 2025

Mistrzostwa Województwa są imprezą, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach Województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

Towarzyszący turniej ogólnopolski to zawody, na których zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Wydarzenie realizowane będzie w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na sali widowiskowo-sportowej. Partnerem zadania jest Miasto Elbląg. 20.12.2025 (sobota) w godz. 10-19 CSE Światowid w Elblągu bilety na trybuny 40 zł - możliwość zakupu w dniu turnieju Zadanie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z OTTS jest współfinansowane ze środków Samorządu Miasta Elbląg

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"