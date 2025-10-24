UWAGA!

----

Mistrzowie mini piłki ręcznej

 Elbląg, Mistrzowie mini piłki ręcznej
fot. nadesłana

Kolejna dyscyplina XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu za nami. W rozgrywkach mini piłki ręcznej chłopców najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.

Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w 3 grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Klasyfikacja finałowa

  1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
  2. Szkoła Podstawowa nr 12
  3. Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.

Redakcja

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 