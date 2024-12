Mistrzowski debiut elblążanina

Wychowanek elbląskiego Tygrysa, Nikodem Kozak zdobył złoty medal w wadze do 80 kg na zakończonych Mistrzostwach Polski w boksie.

W sobotę (7 grudnia) w Wałbrzychu zakończyły się Mistrzostwa Polski w boksie. Wychowanek KSW Tygrys Elbląg Nikodem Kozak stanął na najwyższym stopniu w wadze do 80 kg. Elblążanin (obecnie startujący w barwach Sako Gdańsk) stoczył pięć walk i wszystkie pojedynki wygrał.

W drodze po złoto elblążanin wyeliminował kolejno: Piotra Kaczmarka (5:0), Wojciecha Guzniczaka (5:0) i Tomasza Czyczerskiego (3:2). Do ciekawego starcia doszło w półfinale. Naprzeciw elblążanina stanął jego klubowy kolega z Sako Gdańsk: broniący tytułu mistrza Polski Rafał Perczyński. Walka była zacięta, ostatecznie 3:2 zwyciężył wychowanek Tygrysa. W finale Nikodem Kozak skrzyżował rękawice z Kamilem Kwiatkowskim (Kaczor Boks Team Wałbrzych) i tu już sędziowie nie mieli wątpliwości: jednogłośnie przyznali złoto elblążaninowi.

Warto zwrócić uwagę, że był to debiut Nikodema Kozaka na seniorskich Mistrzostwach Polski. Waga do 80 kg była najliczniej obstawiona na tym turnieju. We wrześniu elblążanin zdobył wicemistrzostwo Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

- Jestem szczególnie dumny z tego osiągnięcia, ponieważ mam zaledwie 20 lat i był to mój debiut w kategorii seniorów. Co więcej, każdy z moich przeciwników był starszy i bardziej doświadczony. - mówi Nikodem Kozak. - W przyszłym roku planuję starty w międzynarodowych turniejach oraz udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy.