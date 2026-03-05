Mistrzowski sprawdzian

W Elblągu odbyły się mistrzostwa województwa warmińsko-mazurskiego w podnoszeniu ciężarów. Z dobrej strony pokazali się reprezentanci elbląskiego Meyera.

W zawodach wzięło udział 32 zawodników z czterech klubów. Do Elbląga przyjechali zawodnicy z Zamku Kurzętnik, Zjednoczonych Olsztyn i Nidy Nidzicy. Honory gospodarzy pełnił LUKS Meyer Elbląg.

Ze względu na stosunkowo małą liczbę zawodników, mistrzostwa miały charakter swoistego pokazu siły. W wielu wagach startowało po jednym zawodniku. Warto jednak porównać wyniki Elblążan z tego roku i z ubiegłorocznych mistrzostw województwa w Nidzicy.

Wiktoria Gabis w wadze do 77 kilogramów (kat. wiekowa U23) w rwaniu podniosła 74 kilogramy, podrzuciła 91 kilogramów. Wynik 165 kilogramów przełożył się na 200,49 pkt w klasyfikacji Sinclaira. Wyniki zawodniczki Meyera okazały się najlepsze w rywalizacji kobiet. I co ważne, w porównaniu z ubiegłym rokiem zobaczyliśmy poprawę. W Nidzicy, gdzie wówczas odbyły się zawody, podopieczna Grzegorza Rajkowskiego (wówczas w wadze do 76 kg) uzyskała 159 kilogramów w dwuboju (70 kg w rwaniu i 89 kg w podrzucie), co dało jej wówczas 189,63 pkt w klasyfikacji Sinclaira.

W rywalizacji juniorów do lat 17 w wadze do 85 kilogramów srebrny medal wywalczył Aleksander Grajek z Meyera Elbląg. W dwuboju podniósł 147 kilogramów (67 kg w rwaniu i 80 kg w podrzucie). Wygrał Kacper Ciesielski z Nidy Nidzica z wynikiem 215 kg; trzecie miejsce dla Fabiana Kowalskiego z Nidy Nidzica, który dźwignął 129 kg. I tu również mamy postęp w porównaniu do ubiegłego roku. W Nidzicy zawodnik Meyera uzyskał 101 kg (43 plus 58).

W tej samej kategorii wiekowej, ale w wadze do 95 kg zaprezentował się kolejny Elblążanin: Sławomir Janke. Podopieczny Grzegorza Rajkowskiego w rwaniu uzyskał 80 kg, 10 kg więcej w podrzucie. Wynik dwuboju 170 kg jest lepszy niż ten uzyskany przed rokiem w Nidzicy. Wówczas zawodnik Meyera uzyskał 139 kg (64 i 75 kg).

Junior do lat 20 w wadze do 85 kg Daniel Piwowarczyk dźwignął 195 kg. Na takie osiągniecie złożyło się 88 kg w rwaniu i 107 kg w podrzucie. To o kilogram lepiej niż w ubiegłym roku w Nidzicy. Wówczas zawodnik Meyera poderwał 84 kg i podrzucił 110.

Jego klubowy kolega w tej samej kategorii wiekowej, ale w wadze do 110 kg Tymoteusz Żychowski uzyskał wynik 240 kg (108 i 132 kg). W Nidzicy zawodnik nie startował.

W rywalizacji seniorów Dominik Rajkowski w wadze do 110 kg podniósł w dwuboju 302 kg: 130 kg w rwaniu oraz 172 kg w podrzucie. W porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami w Nidzicy jest to lepszy wynik. Wówczas zawodnik Meyera uzyskał wynik 285 kg (120 i 165 kg). Warto też podkreślić, że Dominik Rajkowski na elbląskich zawodach podniósł największy ciężar.