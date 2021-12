Mistrzynie i mistrzowie (subiektywne podsumowanie roku w sporcie)

Chcielibyśmy napisać, że to był bardzo dobry rok w elbląskim sporcie. Tylko, że obawiamy się, że w podsumowaniu za 2022 r. zabraknie nam przymiotników, bo zapowiada się jeszcze lepiej... A tak na poważnie: elbląscy sportowcy reprezentujący elbląskie kluby błysnęli na zawodach rangi międzynarodowej. I coś nam mówi, że nie powiedzieli ostatniego słowa... Zapraszamy na subiektywne podsumowanie sportu w 2021 r.

2021 to był bardzo udany rok dla elbląskiego sportu. I tak naprawdę nie wiemy od kogo zacząć. Ale ktoś musi iść na pierwszy ogień: zaczynamy więc od elbląskiego Strusia Pędziwiatra. To już są chyba ostatnie chwile Kacpra Lewalskiego w Elblągu i Truso. W przyszłym roku matura... czas wyfrunąć spod opiekuńczych skrzydeł...

W tym roku wychowanek Czesława Nagy pokazał, że może być o nim głośno na bieżniach całego świata. Srebrny medal na 800 metrów na mistrzostwach Europy do lat 20, szóste miejsce na tym samym dystansie na mistrzostwach świata do lat 20... Potem miał odpoczywać po sezonie, ale zdecydował się wystartować z seniorami w w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Efekt: pobity rekord życiowy i drugie miejsce. - Jestem w klasie maturalnej, trzeba będzie trochę bardziej przysiąść do nauki. Będzie ciężko, ale najwyżej moje życie ograniczy się do spania, jedzenia, nauki i treningów. I w przyszłym roku są mistrzostwa świata w Cali w Kolumbii – mówił Kacper Lewalski w wywiadzie na naszej gazety.

Bardzo blisko medalu w rzucie dyskiem był lekkoatleta IKS Atak Rafał Rocki na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Do medalu zabrakło... trzech centymetrów. W tym roku zawodnik Ataku zdecydował się skończyć z rugby na wózkach i skupić się wyłącznie na rzucie dyskiem. Oprócz czwartego miejsca na igrzyskach, tuż za podium uplasował się na mistrzostwach Europy.

Na igrzyskach olimpijskich szczególnie trzymaliśmy kciuki za reprezentację Polski w koszykówce 3x3, liderem której był wychowanek elbląskiego Truso Przemysław Zamojski. Medalu zdobyć się nie udało... Apetyty były, bo Polacy z elblążaninem w składzie wywalczyli też w tym roku brązowy medal na mistrzostwach Europy w Paryżu. Mieszkańcy naszego miasta mają niepowtarzalną okazję zmierzyć się z olimpijczykiem i brązowym medalistą Europy podczas amatorskich turniejów koszykówki 3x3 organizowanych przez elbląski MOSiR.

Pomysły pełne kontrowersji

Jeżeli już jesteśmy przy koszykówce, to nie można nie wspomnieć o „wojnie o kosza w SP 11”. W wielkim skrócie: ktoś wpadł na „genialny” w swej prostocie pomysł, żeby wygasić klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 11, a szkoleniem koszykarek i koszykarzy miałaby się zająć Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3. Nic to, że „jedenastka” miała tradycje, kadrę i sukcesy w kształceniu koszykarzy – SSP jest sportowa i tam ma być wszystko – myśleli urzędnicy. W „jedenastce” stanęli do obrony koszykówki i... się udało, przynajmniej na rok. Ale Bogusław Milusz stracił posadę dyrektora SP 11. Tymczasem młode koszykarki U15 (trenerzy: Magdalena Kołacka, Wiktoria Kołacka, Arkadiusz Majewski) na własnym przykładzie pokazały „urbi et orbi”, jak się trenuje w Truso. Efekt: siódme miejsce na mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej. I co cieszy, powstała drużyna koszykarek U17.

Afera z koszykówką nie była jedynym zgrzytem w sportowym światku Elbląga. W marcu piłkarskie kluby: Olimpia i Concordia podpisały list intencyjny w sprawie wystawienia od 1 lipca jednej drużyny seniorskiej w Elblągu. Do dziś można się zastanawiać, czy władze pomarańczowo-czarnych naprawdę nie zdawały sobie wtedy sprawy, że sfinalizowanie fuzji oznacza likwidację Concordii. Do fuzji nie doszło, a władze miasta zaczęły utrudniać pomarańczowo – czarnym życie. Okazało się, że za wynajem stadionu przy ul. Krakusa muszą płacić 3 tys. zł za mecz. W związku z tym, kilka spotkań w roli gospodarza rozegrali w Starym Polu.

Na co stać piłkarzy (i piłkarki)

To był trudny rok dla Concordii. Przez pierwsze pół roku dramatycznie walczyli o utrzymanie w III lidze. Nie udało się i w drugiej części pomarańczowo-czarni musieli podjąć kolejna kampanię o powrót na czwarty poziom rozgrywek. Jak na razie idzie dobrze – zimę podopieczni Krzysztofa Machińskiego spędzają na fotelu lidera IV ligi. Spadek piłkarze Concordii osłodzili sobie zdobyciem Wojewódzkiego Pucharu Polski. W rozgrywkach centralnych wylosowali mało ciekawą trzecioligową Unię Skierniewice, z którą przegrali i pucharową przygodę skończyli na pierwszej rundzie. Wiadomo już, że nie obronią Wojewódzkiego Pucharu Polski po porażce z A klasowym Constractem Lubawa.

Drużyna T. Grzegorczyka zaskakuje (fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl)

Przy Agrykoli też było ciekawie. Pierwsza część roku, to zaciekła walka o utrzymanie. Na szczęście zakończona sukcesem: w ostatniej kolejce wyniki spotkań ułożyły się tak, że to żółto-biało-niebiescy pozostali na trzecim szczeblu rozgrywek. Potem było trzęsienie ziemi połączone z tsunami i wybuchem bomby atomowej: najpierw z klubu odszedł trener Jacek Trzeciak, a potem... część piłkarzy odeszła sama, części podziękowano. W międzyczasie była też saga z Bartoszem Giełażynem, który w połowie roku podpisał kontrakt z Olimpią, który miał wejść w życie latem, a do tego czasu miał być tajny. Jak kontrakt latem ujawniono, to piłkarz ze Znicza Biała Piska zmienił zdanie i się w Elblągu nie pojawił. Prezes znów postawił na młodą siłę trenerską i szkoleniowcem żółto-biało-niebieskich został Tomasz Grzegorczyk. Trener w cztery tygodnie zbudował drużynę, która przerwę zimową spędzi na piątym miejscu w II lidze. Skazą na dobrej rundzie jest sprawa Pucharu Polski: wejście Bartłomieja Danowskiego w końcówce meczu pierwszej rundy z Pogonią Siedlce zaowocowało walkowerem. Na boisku było 3:0 dla Olimpii. Pogoń później miała stosunkowo łatwe losowania i dziś można tylko przypuszczać jak daleko doszliby elblążanie w Pucharze Polski.

Warto zwrócić uwagę na Turniej Syrenki – piłkarski turniej lat do 17 lat. W Elblągu zagrały reprezentacje Portugalii, Czech, Rumunii i Norwegii. I teraz musimy poczekać kilka lat, aby przekonać się, który z siedemnastolatków zrobi większą karierę.

Elbląska piłka ręczna przeżywa poważny kryzys. W ratuszu przeforsowali pomysł corocznego wspierania Startu i KPR wychowankami Truso. Jak na razie obie elbląskie drużyny okupują dolne strefy tabeli swoich rozgrywek. I jak na razie trudno zobaczyć światełko w tunelu zwiastującą lepszą przyszłość. Po spadku z II ligi przestała istnieć drużyna siatkarek Truso – dziewczyny na razie rywalizują w rozgrywkach juniorskich. Po kilku latach w III lidze, szczebel wyżej awansowali tenisiści Mlexera Elbląg.

"Sky is not the limit"

Elbląscy kajakarze kolejny rok udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych. To już jakość sama w sobie. Sukcesy krajowe są normą. W tym roku elblążanie z dobrej strony pokazali się na arenie międzynarodowej. Marta Witkowska zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach Europy do lat 23 w maratonie. Igor Komorowski i Paweł Krause z klubu Silvant Kajak Elbląg, trenowani przez Wojciecha Załuskiego, w drugiej połowie czerwca reprezentowali nasze miasto i kraj na mistrzostwach Europy juniorów w kajakarstwie na torze regatowym Malta w Poznaniu. Paweł Krause wywalczył siódme miejsce w K1 na 1000 metrów oraz szóste w K4 na 500 metrów. Igor Komorowski był dziewiąty w K2 na 1000 metrów oraz szósty w K4 na 500 metrów. Gabriel Gładykowski zajął 24. miejsce na rozgrywanych w rumuńskim Pitesti mistrzostwach świata w maratonie kajakowym. kajakarze UKS Silvant Kajak Elbląg startował w kategorii juniorów w „jedynkach“ i miał do pokonania dystans 22,6 km. Elblążanin trasę maratonu pokonał w czasie 1:48:12.33 godziny. Na tych samych zawodach Marta Witkowska była 18 w swojej kategorii. Przemysław Rojek wywalczył trzecie miejsce na mistrzostwach Polski seniorów w kajakarstwie klasycznym na 1000 metrów w jedynce.

W końcu doczekaliśmy się ciekawych pięściarzy. Na ring wrócił Michał Łoniewski. wychowanek elbląskiej Kontry zdobył mistrzostwo Polski seniorów w wadze do 80 kg. Stoczył też kilka ciekawych walk w zawodowym ringu. Młode pokolenie Tygrysów pokazuje pazury. Warto zwrócić uwagę na Nikodema Kozaka, który w juniorach zdobył wicemistrzostwo Polski i złoto na Pucharze Polski w wadze do 80 kg. Jego klubowy kolega Mateusz Rosiak wywalczył brąz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

Kick-boxer Adrian Durma poniżej pewnego poziomu nie schodzi: w tym roku brąz na mistrzostwach świata w formule light contact w wadze do 74 kilogramów oraz dwa mistrzostwa Polski. Młode pokolenie na razie puka nieśmiało. Mateusz Kowzan z Elbląskiego Klubu Karate wywalczył brązowy medal na mistrzostwach Polski Juniorów w kickboxingu. Jak już jesteśmy przy karate: Iga Bewicz z A.K. Andrex zdobyła srebrny medal w kumite na mistrzostwach Polski w karate shotokan w kategorii kadetów. Wśród judoków warto zwrócić uwagę na Nadę Alwaqedi z MKS Truso, która obroniła mistrzowski tytuł na mistrzostwach Polski Juniorów w judo w wadze do 44 kg. W przyszłym roku spodziewamy się też więcej pisać o Tymoteuszu Licu z Tomity Elbląg. W tym roku elblążanin wywalczył brąz na mistrzostwach Polski młodzików w wadze do 50 kg i złoto na Pucharze Polski.

I tak można jeszcze długo. Elbląskie kluby mają już wychowanków, którymi można się pochwalić na arenie krajowej. Dobry rok zanotował też shorttrackowiec Orła Elbląg – Jędrzej Borowiecki. Elblążanin na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży uplasował się na czwartym miejscu w wieloboju. Najlepiej poszło mu na dystansie 1000 metrów, gdzie był trzeci. Tomasz Talewicz z elbląskiego Meyera wywalczył srebrny medal w wadze +102 kg w kategorii do 17 lat na mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów. Podopieczny Grzegorza Rajkowskiego w dwuboju podniósł 277 kg. Dominik Rajkowski został młodzieżowym mistrzem Polski do lat 23; w dwuboju podniósł 300 kg w wadze do 109 kg.

I na koniec: mamy elbląskiego arcymistrza szachowego. Igor Janik wypełnił wszystkie normy i wszedł do szachowej elity zdobywając zaszczytny tytuł arcymistrza.

A pochodzący z Elbląga Robert Karaś pobił rekord świata w pięciokrotnym Ironmanie. Przepłynął 19 km, przejechał 900 km na rowerze i przebiegł 211 kilometrów i to poniżej 68 godzin! Pobił o ponad 4 godziny dotychczasowy wynik Richarda Junga z Niemiec.

W środę opublikujemy podsumowanie roku w lokalnej polityce, a w czwartek - w gospodarce. Zapraszamy do własnych podsumowań w komentarzach.