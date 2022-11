Mlexer odprawił kolejnego rywala

Trwa dobra passa elbląskich tenisistów stołowych. Tym razem „z kwitkiem“ z Elbląga wyjechała trzecia drużyna II ligi - IKRTS Józefów. Jutro starcie na szczycie II ligi. Lider - elbląski Mlexer podejmuje wicelidera - KTS Nowy Dwór Mazowiecki.

Sytuacja w mazowiecko - warmińsko - mazurskiej grupie II ligi ułożyła się w ten sposób, że walczące o pierwsze miejsce w tabeli drużyny nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, które później mogą być nie do odrobienia. Dziś (26 listopada) lider tabeli - Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg podejmował trzecią drużynę - IKRTS Józefów. Na prośbę rywali mecz rozegrano awansem.

Mlexer musiał ten mecz wygrać, żeby zachować kontakt z drugim w tabeli KTS Nowy Dwór Mazowiecki, który dotychczas (podobnie jak elblążanie) nie zaznał porażki. Mecz skończył się zgodnie z oczekiwaniami gospodarzy - zwycięstwem.

Emocji jednak nie brakowało. Zaczęło się zgodnie z planem... od zwycięstw w pierwszym bloku gier singlowych. Niespodziewanie, w tarapaty wpadł Andrzej Makowski. Elblążanin w ostatnich dniach zmagał się z chorobą i dopiero kilka dni temu stan zdrowia pozwolił mu na udział w meczu. Starcie z Bartoszem Lebrechtem od początku było zacięte. Pierwszy set wygrywa elblążanin do 9, drugi, równie zażarty do 10. W kolejnych tenisista z Józefowa odwraca losy pojedynku. I tym sposobem - dopiero w szóstym meczu Andrzej Makowski przegrywa pierwszy pojedynek. Po singlach 3:1. I tu pewna ciekawostka: w ubiegłym sezonie obie drużyny zmierzyły się w Józefowie. I pojedynek Bartosza Lebrechta z Andrzejem Makowskim miał podobny przebieg: dwa pierwsze sety dla elblążanina, trzy kolejne dla zawodnika IKRTS.

Goście nie zamierzali składać broni. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie elblążanie zremisowali w Józefowie 5:5, a po pierwszej serii gier singlowych przegrywali 1:3.

Podobnie jak rok temu deble zakończyły się podziałem punktów. Andrzej Makowski i Wiktor Franc bez większych problemów zdobyli punkt. Powiedzieć, że na drugim stole toczyła się zażarta walka, to nie powiedzieć nic. Piotr Kołaciński i Wojciech Chrząszcz o każdą piłkę walczyli z Pawłem Piszczatowskim i Bartoszem Lebrechtem. Już pierwszy set pokazał, że to nie będzie łatwy punkt, bez względu na to, kto go zdobędzie. Piłka za piłkę, ostatecznie z pierwszego seta cieszą się goście wygrywając do 14. W drugim wydaje się, że elblążanie odzyskują swój rytm i wygrywają do pięciu. Żeby trzeciego przegrać do ośmiu. Dwa ostatnie sety to walka „na noże“. W czwartym secie gospodarze doprowadzili do remisu wygrywając do 10. Decydującego, piątego seta przegrali do jedenastu.

Po bloku deblowym Mlexer prowadził 4:2. W drugiej serii gier singlowych elblążanie brutalnie zgasili marzenia gości o wywiezieniu punktu. Najbardziej zacięta walka miała miejsce w starciu Ryszarda Grzelaka z Dawidem Chilickim. W momencie starcia było już wiadomo, że dwa punkty za zwycięstwo zostaną w Elblągu, tenisista z Józefowa nie zamierzał jednak oddać oczka „za darmo“. Po pierwszych dwóch setach bliżej sukcesu był Dawid Chilicki. Decydujący był trzeci set, który to kapitan elbląskiego zespołu wygrał na przewagi. W czwartym walka była zacięta i skończył się zwycięstwem elblążanina do 9. W piątym secie zawodnik z Józefowa był bezsilny - przegrana do trzech mówi sama za siebie.

Dzisiejszy pojedynek był swoistą przystawką przed jutrzejszym daniem głównym. Jutro (27 listopada) elblążanie we własnej hali podejmą wicelidera II ligi - również niepokonany KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Początek spotkania o godzinie 11.

Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg - IKRTS Józefów 8:2

Mlexer: Franc (2,5), Grzelak (2), Kołaciński (2), Makowski (1,5), Chrząszcz (0)

Piotr Kołaciński - Paweł Piszczatowski 3:0 (3, 6, 6)

Wiktor Franc - Dawid Chilicki 3:0 (6, 5, 5)

Andrzej Makowski - Bartosz Lebrecht 2:3 (9, 10, -10, -9, -5)

Ryszard Grzelak - Andrzej Wawrzyniak 3:0 (4, 6, 10)

Andrzej Makowski, Wiktor Franc - Dawid Chilicki, Andrzej Wawrzyniak 3:0 (7, 4, 5)

Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz - Paweł Piszczatowski, Bartosz Lebrecht 2:3 (-14, -5, -8, 11, -12)

Piotr Kołaciński - Bartosz Lebrecht 3:1 (6, -10, 7, 4)

Wiktor Franc - Andrzej Wawrzyniak 3:0 (5, 10, 5)

Andrzej Makowski - Paweł Piszczatowski 3:10 (6, 8, 7)

Ryszard Grzelak - Dawid Chilicki 3:2 (-7, -11, 12, 9, 3)

Występujące w III lidze rezerwy Mlexera Elbląg w dzisiejszym (26 listopada) meczu uległy 5:16 Piłeczce Pisz. Punkty dla Mlexera zdobyli: Daniel Buczyński (1), Piotr Szałkowski (1), Artem Korolchuk (1) i Remigiusz Kowalik (0)