Młodzi elblążanie na podium

W ubiegły weekend (25 - 26.09) w Braniewie odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików do lat 14 w tenisie. Zawodnicy ze szkoły tenisa Score reprezentujący Elbląg zajęli wszystkie trzy miejsca na podium.

Zwycięzcą turnieju singlowego został Wiktor Bieliński, drugi był Piotr Kowalik a brąz zdobył Igor Piotrowski. Gra deblowa również została zdominowana przez chłopaków reprezentujących elbląski klub. W finale Piotr Kowalik w parze z Antonim Łukaszewiczem zwyciężyli wraz z Wiktorem Bielińskim i Igorem Piotrowski.

- Chłopaki regularnie startują w zawodach ogólnopolskich i zaczynają już startować w turniejach międzynarodowych. Dotychczasowo jako drużyna zdobyli 5. miejsce w Polsce zaś Igor Piotrowski zdobył w tym roku już dwa medale w Mistrzostwach Polski w grze deblowej do lat 12. Piotr ma już w tym roku na koncie dwa turnieje wojewódzkie w starszej kategorii - do lat 16. Wiktor z powodu nauki mało startuje ostatnio w turniejach za to Piotr i Wiktor kończą ten sezon i rozpoczynają okres przygotowawczy - tłumaczy trener szkoły Mateusz Skorek.

Igor Piotrowski ma do zagrania jeszcze dwa turnieje do lat 12 z serii Kinder Trophy gdzie jest na prowadzeniu - za wygranie całego cyklu otrzyma wyjazd na turniej międzynarodowy, który odbędzie się w Akademii Tenisowej Rafaela Nadala w Hiszpanii.

Gratulujemy chłopakom i życzymy dalszych sukcesów sportowych!