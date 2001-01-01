Młodzi kajakarze triumfują w Lidzbarku Welskim

Dziś (13 września) w Lidzbarku Welskim odbyła się trzecia edycja Pucharu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kajakarstwie klasycznym. 12 klubów z regionu rywalizowało w kategorii młodzików, juniorów młodszych i dzieci.

Doskonale spisali się kajakarze Silvant Kajak Elbląg, którzy w klasyfikacji drużynowej zajęli pierwsze miejsce.

- Po raz kolejny świetnie zaprezentował się Antoni Ziółkowski, który wywalczył brązowy medal. To nasz młodzik, który dobrze rokuje na przyszłość – mówi Wojciech Załuski, prezes Silvant Kajak Elbląg. - Cała grupa młodych zawodników zbiera cenne doświadczenia. Co tydzień wyjeżdżamy na zawody, aby oswajać zawodników z rywalizacją.

Zawody w Lidzbarku Welskim były etapem przygotowań do Międzywojewódzkich mistrzostw Młodzików, które 12 października odbędą się w Białymstoku.