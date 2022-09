Moc wodnego fitnessu z MOSiR-em

Ruszył już kolejny sezon zajęć w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”. W tym roku przygotowaliśmy dla naszych klientów jeszcze więcej propozycji, szczególnie w elbląskich basenach. Będą lekkie ćwiczenia, jak i te bardziej intensywne, wieczorne i poranne, a także specjalnie dla seniorów. Wybierz coś dla siebie.

Poranki z Aqua Fitness – poniedziałek i środa w CRW Dolinka – 9:30

Jest to propozycja dla osób, które chcą przyjemnie rozpocząć tydzień. Są to proste ćwiczenia ruchowe wykonywane bez jakiegokolwiek ryzyka kontuzji. Dzięki tego typu praktykom szybko osiągniemy rezultaty naszej pracy, takie jak np. budowanie masy mięśniowej czy chudnięcie. Idealne zajęcia na rozpoczęcie przygody z tą formą fitnessu.

Aqua Fitness Basic – poniedziałki w Krytej Pływalni – 20:00

Identyczne zajęcia jak w przypadku Poranków z Aqua Fitness. Proste, przyjemne i sprawiające mnóstwo frajdy. Dla tych, którzy chcą nabrać siły i mają czas na ćwiczenia pod wieczór.

Aqua Turbo – wtorki w CRW Dolinka, środy w Krytej Pływalni – 20:00

Tutaj możemy spodziewać się dużej intensywności ćwiczeń. Jednak dzięki temu zgubimy szybko zbędne kilogramy i poprawimy sylwetkę. To propozycja dla tych, którzy chcieliby trochę mocniej popracować w wodzie, ale każdy ćwiczy na miarę swoich możliwości.

Aqua Long – czwartki w CRW Dolinka, piątki w Krytej Pływalni – 20:00

Ćwiczenia wytrzymałościowo-siłowe. Trwają minimum 45 minut, czyli o 15 dłużej jak inne nasze propozycje w wodzie. Pozwalają w przyjemny sposób poprawić kondycję, wyrzeźbić sylwetkę i zbudować masę mięśniową.

Wejściówki na zajęcia Aqua w CRW Dolinka – 28 zł wejście pojedyncze, 95 zł za 4 wejścia/miesiąc, 160 zł za 8 wejść/miesiąc. A ceny biletów w Krytej Pływalni – 23 zł wejście pojedyncze, 85 zł za 4 wejścia/miesiąc, 140 zł za 8 wejść/miesiąc. Wykupiony karnet w CRW Dolinka obowiązuje także w Krytej Pływalni.

Aqua Senior – soboty w Krytej Pływalni – 11:00 i 12:00

Fitness w wodzie łączy w sobie gimnastykę korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię. Zajęcia w wodzie skierowane są do wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Cena biletu wynosi 12 zł i obejmuje 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania dowolnego.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka – codziennie od 6 do 22

Oprócz uczestniczenia w zjęciach, można również korzystać ze stałych atrakcji na Dolince. Baseny: sportowy, do nauki pływania, rekreacyjny, dziecięcy ze zjeżdżalniami, armatkami wodnymi i innymi zabawkami, a także „fala”, bicze wodne, jacuzzi, strefa relaksu z trzema saunami. To wszystko dostępne jest każdego dnia, od wczesnego rana do późnego wieczora. Na basenie można zacząć dzień od intensywnego pływania, spędzić miło czas w ciągu dnia, ponownie popływać lub zrelaksować się przed snem.

Zapraszamy również na pozostałe zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em: Zumba, Joga, Turpo Spalanie oraz nowość - Easy Gym Trening, czyli zajęcia na siłowni z trenerem personalnym. Szczegóły zajęć dostępne są na stronie mosir.elblag.eu w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.