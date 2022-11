"Mówili na nią Marynia"

Marynia, Mańka, pani Biskupowa - tak zwracali się do Marianny Biskup bliscy, rodzina, wychowankowie. Dziś (25 listopada) uhonorowano tę wybitną postać, nadając jej imię hali tartanowej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Zobacz zdjęcia.

Placówka przy obecnej ul. Agrykola została uruchomiona w roku 1929 i od pierwszych lat była naznaczona sportem i aktywnością, za sprawą jej patrona Friedricha Ludwiga Jana - wybitnego propagatora kultury fizycznej i teoretyka gimnastyki. Rok 1976 przyniósł kolejną rewolucje w tym miejscu, bo była to pierwsza w województwie placówka o charakterze sportowym. Koniecznością stało się utworzenie sportowego zaplecza. W 1989 uruchomiono nowo wybudowaną halę tartanową. Dwa lata wcześniej w Szkole Sportowej nr 3 swoją pracę rozpoczęła Marianna Biskup, potocznie nazywana Marynią. Nauczycielka na stałe związała swoje życie zawodowe z tą placówką. W 1999, po reformie oświaty, wygaszono szkołę sportową, a powstało gimnazjum nr 5. Nie był to koniec zmian. Niestety kolejnych pani Marianna już nie doczekała.

- 1 września 2018 roku, po wielkiej determinacji prezydenta Witolda Wróblewskiego, utworzono szkołę sportową - mówiła Hanna Szuszkiewicz dyrektor szkoły. - Było dużo wątpliwości i znaków zapytania, czy się uda. Czas pokazał, że był to strzał w dziesiątkę. Spinając klamrą obecność Marianny Biskup w tym miejscu, przyszedł taki moment, żeby jej historia znalazła się na kartach tego miejsca. Dwa lata temu powstała idea aby halę tartanową oznaczyć imieniem Marianny Biskup. Pandemia przerwała pracę, ale dziś ten pomysł realizujemy. W skrócie można powiedzieć, że Marianna Biskup to gigant człowiek, fenomen koleżanka, pedagog, wychowawca, zawodnik. Kobieta, która podjęła w pewnym momencie swojego życia decyzję, że jeszcze raz zakłada zawodnicze kolce na nogi. Zdobyła 45 medali mistrzostw Polski, Europy, świata. To był strzał w dziesiątkę. Osoba nieprawdopodobnie charyzmatyczna, wyjątkowa. Jest mi niezmiernie miło, że rozpoczynamy nowy rozdział i to miejsce, w którym Marianna Biskup spędziła tyle lat swojej pracy, poświęcenia, serca, zostaje oznaczone jej imieniem. Jest to dla nas wyjątkowe święto - podsumowała Hanna Szuszkiewicz.

- Wiele osób darzyło szacunkiem moją mamę. Bardzo dużo osób zadbało o to, aby pamięć o niej trwała aż do dzisiaj. Mówili na nią Marynia, ale na korytarzach szkolnych częściej było słychać pani Biskupowa. U jednych cieszyła się bardzo dużą sympatią, u innych troszeczkę mniejszą. To, za co ja ją podziwiam, to był fakt, że kogoś, kto nie darzył jej dużą sympatią, a ta osoba była w potrzebie, to dawała jej czystą kartę. Stawała na głowie, robiła wszystko, żeby takiej osobie pomóc. Wiele osób pamięta moją mamę i opowiada mi sytuację z nią związane, co jest bardzo miło słyszeć. To, co było super to to, że zaczęła swoją karierę sportową jako weteranka i tym udowodniła, że nigdy nie jest za późno żeby spełniać swoje marzenia. Mam nadzieje, że wiele osób, które zaczną spełniać swoje marzenia w tej sali jej imienia, odniosą sukcesy nie tylko w sporcie, ale też w innych dziedzinach - mówiła Aleksandra Biskup

Marianna Biskup była absolwentką gdańskiej AWF. Przed laty wyczynowo uprawiała lekką atletykę w elbląskim Starcie. Jako trener wykształciła kolejne pokolenia lekkoatletów MKS Truso Elbląg, uczyła wuefu w Gimnazjum nr 5. Nie zawiesiła kolców na kołku, nadal startowała w zawodach w kategorii weteranów, co roku odnosząc kolejne sukcesy na arenie krajowej, europejskiej i światowej. Miała na swoim koncie kilkadziesiąt tytułów mistrzyni Polski weteranów w różnych konkurencjach. Była halową rekordzistką Europy w skoku w dal (5,38m – Ancona 2009) w kategorii do 45 lat. W 2009 roku po raz pierwszy w karierze została mistrzynią świata w skoku wzwyż (Lahti). W 2011 roku po raz drugi została mistrzynią świata, tym razem w skoku w dal (Sacramento, USA). Rok później po raz pierwszy zdobyła dwa tytuły halowej mistrzyni świata (Finlandia). 30 czerwca 2012 roku w Białymstoku ustanowiła rekord Europy w skoku w dal na otwartym stadionie w kategorii do lat 50, skacząc 5 metrów i 30 centymetrów. Za swoje sukcesy otrzymała w 2013 roku sportową nagrodę prezydenta Elbląga.

Marianna Biskup zmarła w 2015 roku w wieku 53 lat.