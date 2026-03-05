Najlepsi szkolni lekkoatleci w Elblągu

Szkolne halowe zawody lekkoatletyczne za nami. Kilkanaście szkół i ich reprezentanci rywalizowali w czterech konkurencjach. Najlepsi otrzymali medale. Zobacz zdjęcia.

W ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu odbyły się cztery imprezy: dwie dla klas VI szkoły podstawowej i młodszych oraz dwie dla klas VIII i młodszych. Dla dziewcząt i chłopców. Wszyscy próbowali swoich sił w biegach 2x30 m, pchnięciu kulą, skoku wzwyż i skoku w dal. W łącznej klasyfikacji lekkiej atletyki najlepsza była Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3. Na podium w poszczególnych kategoriach najczęściej znajdowały się także SP 16, SP 12 czy SP 15.

Najlepsi uczniowie:

Dziewczęta kl. VI i młodsze:

2x30 m – Maja Grycko 4,81 s – SP 15

Skok w dal – Nikola Krakowska 4,53 m – SP 3

Pchnięcie kulą – Lena Pazgrat 10,62 m – SSP3

Skok wzwyż – Wiktoria Dąbała 150 cm – SSP3

Dziewczęta kl. VIII i młodsze:

2x30 m – Magdalena Nowak 4,89 s – SP 4

Skok w dal – Matylda Buła 4,57 m – ZSP

Pchnięcie kulą – Maja Jadanowska 8,65 m – SP 1

Skok wzwyż – Wiktoria Dąbała 140 cm – SSP 3

Chłopcy kl. VI i młodsze:

2x30 m – Julian Janaczek 4,87 s – SSP 3

Skok w dal – Julian Janaczek 4,79 m – SSP 3

Pchnięcie kulą – Tymon Łuniewicz 10,42 m – SP 12

Skok wzwyż – Gniewko Januszkiewicz 140 cm – SP 12

Chłopcy kl. VIII i młodsze:

2x30 m – Maciej Kluzek 4,48 s – SP 1

Skok w dal – Michał Kaczmarczyk 4,91 m – SP 16

Pchnięcie kulą – Alan Bartochowski 11,96 m – SP 15

Skok wzwyż – Jakub Bródka 165 cm – SP 12

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie trzy pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.