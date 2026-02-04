Najlepsi w mini kosza w Elblągu
a nami kolejne rozgrywki, w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W mini koszykówce chłopców najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11.
W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza pucharowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:
Klasyfikacja finałowa
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Szkoła Podstawowa nr 16
3. Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.
MOS