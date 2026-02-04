Najlepsi w mini kosza w Elblągu

a nami kolejne rozgrywki, w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W mini koszykówce chłopców najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza pucharowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:

Klasyfikacja finałowa

1. Szkoła Podstawowa nr 11

2. Szkoła Podstawowa nr 16

3. Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.