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Najlepsze szkoły w czwórboju

 Elbląg, Najlepsze szkoły w czwórboju

Na zakończenie XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, w roku szkolnym 2025/26, uczniowie zmierzyli się w czwórboju lekkoatletycznym. Na stadionie przy ul. Saperów najlepsze okazały się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 16.

W czwórboju zmierzyli się dziewczęta i chłopcy, z klas VI i młodszych. Odbywały się starty w biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową oraz później w biegach długodystansowych: 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy. Do rywalizacji przystąpiło 10 szkół, czyli ponad 100 uczniów.

Na zakończenie podliczono wszystkie punkty indywidualne i ustalono klasyfikację końcową szkół, w każdej płci.

 

Dziewczęta:

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 16

3. Szkoła Podstawowa nr 15

 

Chłopcy:

1. Szkoła Podstawowa nr 16

2. Szkoła Podstawowa nr 12

3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym.

Więcej informacji i wyniki na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.


A moim zdaniem...

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