Nauka od podstaw z MOSiR-em

Chcesz nauczyć się jeździć na łyżwach? A może Twoje dziecko chętnie rozpoczęłoby przygodę z pływaniem? Zapraszamy więc na zajęcia, gdzie pod okiem instruktorów nauczymy każdego śmigać po tafli, a najmłodszych pluskać się w wodzie.

W ramach naszego programu „Aktywuj się z MOSiR-em” są dostępne także zajęcia, na których uczymy podstaw łyżwiarstwa i pływania. Na basenie przygotowujemy najmłodszych adeptów tej sztuki. Co do lodowiska, to zapraszamy chętnych w każdym wieku.

Tafla dla początkujących

Łyżwiarstwo może wydawać się trudne, ale w rzeczywistości jest to znakomita zabawa, którą łatwo opanować każdemu. Wbrew pozorom, wystarczy tylko trochę chęci, równowagi i można spędzać miło czas na tafli. Podczas zajęć dla młodzieży i dorosłych, z instruktorką z UKS Szóstka Elbląg, nauczymy się wszystkich podstawowych technik i nabierzemy wprawy w jeździe. Natomiast ćwiczenia dla dzieci to zabawa na lodzie, połączona z elementami łyżwiarstwa.

Zajęcia dla dzieci do 12 roku życia odbywają się we wtorki, o 18, na Lodowisku Helena. Ich koszt to 13 zł. A młodzież i dorośli mogą skorzystać z porad trenerki w czwartki, o 18. Wejście 16 zł. Czas: 50 minut. W momencie szkolenia, uczestnicy jeżdżą na 1/3 tafli, oddzielonej od tradycyjnej ślizgawki.

Basen dla poczatkujących

Pływanie to przyjemny sport. Warto nauczyć poruszać się w wodzie, a ta sztuka najłatwiej przychodzi dzieciom. Dzięki naszym zajęciom każdy początkujący pływak szybko zaprzyjaźni się z wodą. Ci bardziej doświadczeni będą mogli natomiast udoskonalić swoje umiejętności. To wszystko podczas nauki i doskonalenia pływania z MOSiR-em w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, dla dzieci i młodzieży 5-17 lat.

Instruktorzy na bieżąco pomagają każdemu przepływać kolejne długości basenu. A te najmłodsze pluskają się w brodziku, wraz z instruktorką. Poznają się z wodą, korzystają z makaronów i bezpośredniego wsparcia.

Na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania zapraszamy we wtorki i środy, w godzinach 17-19 w Krytej Pływalni. Wejście na pojedyncze zajęcia to 23 zł. Szczegóły opłat tutaj.