Nie daj się jesiennej nudzie. Postaw na ruch!

Listopad nie musi oznaczać przerwy od aktywności fizycznej. To dobry moment, żeby znaleźć czas na regularny ruch, poprawić kondycję i zadbać o samopoczucie. Z pomocą przychodzi program „Aktywuj się z MOSiR-em”, który oferuje różnorodne formy aktywności – od intensywnych treningów fitness, przez spokojniejsze ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, aż po zajęcia w wodzie. Sprawdź listopadową ofertę i wybierz coś dla siebie.

Trening dopasowany do Ciebie

W programie „Aktywuj się z MOSiR-em” nie trzeba ograniczać się do jednej formy ruchu. Można spróbować różnych zajęć i znaleźć takie, które najlepiej odpowiadają własnym potrzebom oraz możliwościom.

Miłośnicy dynamicznych treningów mogą wybrać Zumbę, FitStep lub Turbo Spalanie. To propozycje dla osób, które lubią ćwiczyć przy muzyce i pracować nad kondycją. W harmonogramie znajdują się również zajęcia Brzuch i Pośladki oraz Turbo Spalanie MIX, łączące intensywny trening z elementami FitStepu.

Osoby preferujące spokojniejsze tempo mogą postawić na Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Body&Mind lub Jogę, która w listopadzie wraca do harmonogramu po październikowej przerwie. Zajęcia te pomagają wzmacniać mięśnie, poprawiać mobilność i zwiększać swobodę ruchu.

Wszystkie wymienione treningi odbywają się w salach fitness Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1, pod okiem instruktorów.

Aktywność w wodzie dla każdego

Alternatywą dla tradycyjnych treningów są zajęcia w wodzie, organizowane w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej. Aqua Fitness pozwala wzmacniać mięśnie i poprawiać kondycję, wykorzystując naturalny opór wody, a jednocześnie odciążając stawy.

W ofercie znajdują się zarówno Poranki z Aqua Fitness, jak i treningi wieczorne, dzięki czemu łatwiej dopasować aktywność do codziennych obowiązków. Z myślą o starszych uczestnikach przygotowano również Aqua Senior – zajęcia prowadzone w spokojniejszym tempie, sprzyjające utrzymaniu sprawności i poprawie ruchomości.

Dołącz w dowolnym momencie

Jedną z zalet programu jest możliwość rozpoczęcia treningów bez konieczności zapisywania się na cały cykl. Wystarczy wybrać zajęcia, sprawdzić ich charakter i stopniowo wypracować własny rytm aktywności.

Program przeznaczony jest dla osób od 16. roku życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą korzystać z zajęć po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Dostępne są wejścia jednorazowe oraz karnety dla osób planujących regularne treningi. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby zacząć bardziej aktywnie spędzać czas – listopad to równie dobry moment na pierwszy krok!

Pełny harmonogram, opisy zajęć oraz aktualny cennik znajdziesz na stronie „Aktywuj się z MOSiR-em”.