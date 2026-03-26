Nie zwlekaj z zapisami na Bieg Piekarczyka

Przygotowania do XVII Biegu Piekarczyka wchodzą w kolejny etap. Do startu 14 czerwca zostało jeszcze trochę czasu, ale zainteresowanie wydarzeniem wyraźnie rośnie. Trwają zapisy na dystanse 5 i 10 km oraz do klasyfikacji drużynowej.

Bieg Piekarczyka od lat przyciąga uczestników o różnym poziomie zaawansowania – od osób walczących o rekordy życiowe, po tych, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić czas i poczuć atmosferę miejskiego biegu ulicznego. Trasa prowadząca ulicami Elbląg, doping kibiców i wspólny finisz sprawiają, że wydarzenie na stałe wpisało się w sportowy kalendarz miasta.

– Z roku na rok widzimy, jak duże znaczenie dla mieszkańców ma ten bieg. Cieszy nas rosnące zainteresowanie i to, że na starcie spotykają się całe rodziny, znajomi i drużyny reprezentujące różne środowiska. Wyprzedana pula 900 miejsc na Mini Bieg Piekarczyka na długo przed wydarzeniem, to najlepszy dowód na to, że najmłodsi również chcą być częścią tego wydarzenia – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Ubiegłoroczna edycja przyniosła rekord frekwencji – 2 300 zawodników. Najlepszy czas w ubiegłym roku na 10 kilometrów wykręcił gdańszczanin Sebastian Waśkiewicz – 32:45.83 minut, a wśród kobiet numerem jeden była Zuzanna Głombiowska z Gdyni z czasem 39:09.09 minut. Wszystko wskazuje na to, że również w tym roku frekwencja może być bardzo wysoka, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji.

W programie XVII edycji znajdą się: bieg główny na 10 km, bieg na 5 km oraz rywalizacja drużynowa, w której mogą spróbować swoich sił stowarzyszenia, firmy lub zespół składających się z przyjaciół. Każdy z tych formatów daje możliwość startu dopasowanego do swoich możliwości i celów treningowych.

Zapisy prowadzone są przez serwis elektronicznezapisy.pl. Warto pamiętać, że o miejscu na liście startowej decyduje dokonanie opłaty, a liczba pakietów jest ograniczona. Zapisując się na bieg, pamiętaj o możliwości zamówienia pamiątkowej koszulki zaprojektowanej specjalnie na XVII edycję wydarzenia. Lokalne detale, dwa warianty kolorystyczne do wyboru i sylwetka legendarnego Piekarczyka na plecach – koszulkę zamówisz bezpośrednio na stronie elektronicznezapisy.pl.

Czerwcowy start zbliża się coraz szybciej. Jeśli planujesz stanąć na linii startu XVII Biegu Piekarczyka, to dobry moment, by podjąć decyzję i rozpocząć przygotowania.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE.