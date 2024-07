Niespodzianka. Polacy wygrywają z USA w kosza (Elblążanie w Paryżu)

Pokonać USA w koszykówkę? Prezentuje Przemek Zamojski i koledzy z reprezentacji Polski 3x3 Polacy wyciągnęli wnioski z wczorajszej porażki z Francuzami. Dziś (31 lipca) biało-czerwoni pokonali USA.

Dla obu drużyn był to bardzo ważny pojedynek. W pierwszej kolejce obie drużyny przegrały, punkty były potrzebne, aby w kolejnych dniach „nie stanąć“ pod ścianą. Polacy wyciągnęli wnioski z wczorajszej porażki z Francuzami i zagrali „mniej brutalnie“ w obronie. „Mniej brutalnie“ to znaczy mniej faulując.

Taktyka Polaków była prosta i czytelna niczym elementarz: podanie pod kosz do najwyższego Adriana Boguckiego, a potem... polski olbrzym dobijał rywali. Nasz najbardziej skuteczny koszykarz zdobył na Amerykanach 7 oczek. Polacy prowadzili przez cały mecz, Amerykanie kilka razy próbowali dojść. Biało-czerwoni wytrącili im jednak broń w postaci rzutów z dystansu i mimo pewnych błędów nie oddali prowadzenia. Emocji jednak nie brakowało. Co podopieczni Piotra Renkiela zbudowali kilku punktową przewagę, to Amerykanie niwelowali część tej przewagi. Na trzy minuty przed końcem Polacy prowadzili 17:12 i... złapali 7. faul, co wiążę się z dwoma rzutami osobistymi w przypadku kolejnych fauli. Do końca trzeba było drżeć o wynik. Skończyło się 19:17 dla drużyny Piotra Renkiela.

Przemek Zamojski popisał się dwoma celnymi rzutami z dystansu (za dwa). Co ważniejsze elblążanin trafiał w momencie, kiedy mogło się wydawać, że rywale mogą wykorzystać lekki kryzys.

Jutro Polacy zmierzą się z Litwinami (godz. 13:35) i Chińczykami (godz. 19:35).

Polska - USA 19:17

Polska: Bogucki 7, Sokołowski 5, Zamojski 4, Matczak 3