Nietoperze przylatują do Elbląga

22 października Barkom Każany Lwów zainauguruje rozgrywki w Pluslidze w sezonie 2025/26. Pierwszy mecz lwowskie Nietoperze rozegrają w Gdańsku, w Elblągu wystąpią 28 października. W Hali Sportowo-Widowiskowej podejmą Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa. Przedstawimy zmiany kadrowe, które do tej pory miały miejsce w drużynie.

Przypomnijmy, Barkom Każany Lwów to ukraińska drużyna występująca w polskiej Pluslidze. W sezonie 2025/26 swoje mecze w roli gospodarzy będzie rozgrywała w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. W poprzednich sezonach ukraińskie Nietoperze (każany to po ukraińsku nietoperze) gościły w Krakowie, Wieluniu i Tarnowie.

W poprzednim sezonie Barkom zajął 13. miejsce w Pluslidze. Sezon 2025/26 Nietoperze zainaugurują w Gdańsku, gdzie zmierzą się z miejscowym Treflem (11. drużyna poprzedniego sezonu). W Elblągu siatkarzy będzie można oglądać 28 października, kiedy podejmą częstochowski Steam Hermapol Politechnikę.

Sezon zasadniczy zakończy się 14 marca 2026 r. (wtedy Barkom w Elblągu podejmie Ślepsk Malow Suwałki). Osiem najlepszych drużyn zagra w fazie play off o miejsca 1-8. Z ligi spadnie ostatni zespół.

Sześciu nowych

Przypomnijmy, że w drużynie Barkomu w tym sezonie zagra wychowanek elbląskiego Ataku – Oskar Woźny grający na pozycji libero.

W barwach Nietoperzy zobaczymy też też Niemca Lucasa Kampę, grającego na pozycji rozgrywającego (w poprzednim sezonie Trefl Gdańsk), mistrza Polski z 2021 r. i zdobywcy dwóch brązowych medali mistrzostw Polski z 2017 i 2019 r. (wszystkie tytuły z Jastrzębskim Węglem). Pewną ciekawostką jest fakt, że Lucas Kampa ma w swoim cv również... mistrzostwo Ukrainy, w 2012 r. zdobył ten tytuł z Łokomotywem Charków. Oprócz tego rozgrywający ma też na koncie dwa tytuły mistrza Niemiec (VfB Friedrichshafen, 2009, 2010) i Puchar Rosji (Biełogorje Biełgorod, 2012 r.).

Warto też zwrócić uwagę na francuskiego środkowego Mousse Gueye „odzyskanego” z włoskiej Gas Sales Blueenergy Piacenza.. Reprezentant Francji jest złotym medalistą Ligi Narodów z 2022 r., w tych samych rozgrywkach rok wcześniej zdobył brązowy medal. W 2022 r. z francuskim Chaumont VB 52 wywalczył brązowy medal w lidze francuskiej i Puchar Francji. Brązowy medal Mistrzostw Francji zdobył też rok później, już w składzie Nantes Reze MV. Dla Francuza będzie to powrót do Nietoperzy, w tym zespole występował już w sezonie 2023/24. Ukraińska drużyna zajęła wówczas 12. miejsce w Pluslidze.

Kolejnym siatkarzem, który przyszedł do Barkomu w tym sezonie jest młodzieżowy reprezentant Ukrainy Mykola Kuts (z pierwszoligowego BBTS Bielsko-Biała) grający na pozycji środkowego. W reprezentacji Ukrainy sięgał po srebro (2024) i brąz (2021) mistrzostw EEVZA. W barwach Nietoperzy zobaczymy też reprezentanta Słowacji, przyjmującego Juliusa Firkala, który przeszedł z bułgarskiego Lewskiego Sofia. Warto zwrócić uwagę, że Słowak jest świeżo upieczonym mistrzem Bułgarii i zdobywcą pucharu tego kraju.

W Pluslidze zadebiutuje Japończyk Yamato Nakano grający na pozycji rozgrywającego, pozyskany z koreańskiego Suwon KEPCO Vixtorm.

Kto odszedł

Z drużyny odeszli: Tymur Cmokało, Rune Fasteland, Santeri Välimaa, Märt Tammearu, Denis Petrovs. Skłąd zespołu uzupełniają: Lorenzo Pope, Oleh Shevchenko, Illia Kovalov (wszyscy rozgrywający), Andrii Rohozyn, Vladyslav Shchurov (środkowi), Vasyl Tupchii (atakujący), Yaroslav Pampushko (libero). Trenerem drużyny jest Ugis Krastins.

Pewną ciekawostką jest fakt, że spikerem na domowych meczach Barkomu będzie Adam Matwiejczuk, znany ze spikerki m.in. na meczach Startu Elblągu (Superliga piłki ręcznej kobiet). Na profilu klubu w mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze zdjęcia Nietoperzy z Elbląga.