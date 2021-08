Nieznana ulica Kalinowa

Trzecia z serii czterech popołudniowych wycieczek rowerowych zorganizowanych w ramach akcji ,,Wakacje z MOSiR 2021” zgromadziła na starcie 22 osoby. Celem jazdy grupy, która nie wystraszyła się padającego godzinę przed startem deszczu, była uliczka Kalinowa, położona na końcu Elbląga i otoczona lasami Wysoczyzny Elbląskiej.

Peleton ruszył z ronda Kaliningrad po mokrym asfalcie i rozpoczął wspinaczkę na Wysoczyznę Elbląską dobrze znanym podjazdem z Gronowa Górnego do Przezmarka. Od jakiegoś czasu położony jest na nim nowy asfalt i jedzie się wybornie. Co nie zmienia faktu, że pod górę. W naszym gronie jechał m.in. 7-letni Piotr wraz ze swoją mamą, także ten podjazd jest do pokonania dla każdego.

Pierwszy odcinek terenowy przejechaliśmy między Sierpinem a drogą techniczną przy drodze S22. Miejscami dość piaszczysta droga po wcześniejszych opadach deszczu była dobrze przejezdna dla naszych dwukołowców. Dalej jechaliśmy już asfaltem do węzła Dębica, potem skręciliśmy na Kamiennik Wielki, aby przed tą miejscowością skierować się na Stoboje. Tutaj zaczął się tytułowy i najmniej znany etap wycieczki.

Za Stobojami rozciągał się około 600-metrowy odcinek polnej drogi, która rzadko kiedy jest przejezdna rowerem z uwagi na głębokie koleiny, śliską glinę, błoto i wodę. Ten odcinek minęliśmy polem kukurydzy i łąką, które były w pełni przejezdne. Na przedłużeniu tego odcinka specjalnego czekała na nas już ulica Kalinowa, której ładnym asfaltem wjechaliśmy do Elbląga.

Teraz pozostało zjechać ulicą Królewiecką do skrzyżowania ze szlakiem GreenVelo w Dąbrowie, skąd przez Bażantarnię dotarliśmy na polanę z wiatami. A potem to już zostało dotrzeć drogami rowerowymi do lodziarni Kaktus na Placu Słowiańskim, gdzie dzięki sponsoringowi Gminy Elbląg - Piękne dzięki! - mogliśmy ochłodzić się lodami w różnych konfiguracjach. Ochłodzić, bo pomimo godziny 20 i rześkiego powietrza, temperatura nadal oscylowała wokół 20 stopni.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne i aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz za bezpieczną jazdę. Ostatnia z popołudniowych wycieczek rowerowych w te wakacje odbędzie się 17 sierpnia. Wcześniej zaś, zapraszamy 8 sierpnia na Miejską Wycieczkę Rowerową.

Zapraszamy również na inne atrakcje organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em.