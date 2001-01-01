UWAGA!

Nowe opłaty dla piłkarek ręcznych, hokeistów i siatkarzy

 Elbląg, Nowe opłaty dla piłkarek ręcznych, hokeistów i siatkarzy
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Start Elbląg, Barkom Każany Lwów i Fudeko GAS Gdańsk będą płacić za korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej. Prezydent wydał zarządzenie w sprawie odpłatności za mecze i treningi w sezonie 2025/26.

Przypomnijmy: co do zasady elbląskie kluby sportowe z miejskiej infrastruktury sportowej były zwolnione (korzystały bezpłatnie). W przypadku innych klubów obowiązuje cennik zamieszczony m.in. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dziś (12 września) prezydent Elbląga wydał zarządzenie, w którym wycenił korzystanie z Hali Sportowo – Widowiskowej i lodowiska Helena przez trzy kluby.

I tak: Start Elbląg (Superliga piłkarek ręcznych) będzie płacić 800 zł za każdy mecz rozgrywany w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu Barkom Każany Lwów (Plusliga siatkarzy) również będzie płacić 800 zł za każdy mecz w HSW oraz 50 zł za każdą godzinę treningu w hali. Fudeko GAS Gdańsk (I liga hokeja na lodzie; drugi poziom rozgrywkowy) będzie płacić 450 zł za godzinę treningu na lodowisku Helena.

Przypomnijmy, że już w sobotę (13 września) Start podejmie na Hali Sportowo – Widowiskowej Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz. Początek meczu o godzinie 18. Siatkarzy w Elblągu zobaczymy dopiero 28 października. W drugiej kolejce Plusligi podejmą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk na tafli lodowiska Helena po raz pierwszy będzie można dopingować 4 i 5 października w dwumeczu z Opole United.

